Ekonomi 5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 yılda 1,5 milyon konut dönüşecek

2012’de başlayan kentsel dönüşümde yeni bir dönemece girildi. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu bilgileri verdi: 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşmesi gerekiyor. Her yıl 100 bini İstanbul’da olmak üzere 300 bin konut dönüşecek.

Mine Açar Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

Türkiye genelinde 2012 yılında start verilen kentsel dönüşümde yeni bir dönemece girildi. Bu güne kadar 53 farklı ilde 281 çalışma alanında 1 milyon 166 bin bağımsız birim, 11 milyar lira kaynak sağlayarak dönüştürüldü. Hükümet, yeni dönüşüm seferberliğine de kapsamlı bir çalışmayla start verdi. Önce 81 ilin belediyelerine genelgeler gitti. Ardından da 60'ın üzerindeki ilde belediyelerle birebir görüşmeler yapıldı. İşte temel ilkeleri, yerinde, gönüllü ve hızlı olan 5 yıllık ve 8 maddelik yeni eylem planı böyle hazırlanmış oldu. Kentlerin dönüşüm anayasasının da oluşturulacağı yeni plan için İller Bankası, belediyelere 4 milyar TL yeni kaynak da sağlayacak.

HER YIL 300 BİN KONUT YENİLENECEK

Dönüşüm projesi başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlediği toplantıda planlın detaylarını açıkladı. Türkiye’de 6.7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunlardan 1.5 milyon konutun acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Her yıl 100 bini İstanbul’da olmak üzere 300 bin konut dönüşecek. Bu dönüşümde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza inşallah sağlam, güvenli konutlarını en kısa zamanda teslim etmiş olacağız. Bugüne kadar 152 bin konutumuzun ihalesini yaptık, 115 bin konutumuzu da tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettik. 2023'e kadar bilhassa Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle de bu 300 bin konutun en az yüzde 10 ila 15'ini her yıl yapacağız. Yani 30 ila 50 bin konutun her yıl biz Bakanlık olarak dönüşümünü belediyelerimizle birlikte yapıyor olacağız. 5 yılda da inşallah biz de bu sürece 200-250 bin konutla katkı sağlamış olacağız.”

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ENERJİDE CİMRİ PROJEYE DESTEK

Yeni yapılacak dönüşüm projelerinde enerjide cimri projelere ise pozitif ayrımcılık yapılacak. Bakan Kurum, İller Bankası’nın belediyelere 4 milyar TL kaynak sağlamasının yanı sıra hebe desteklerinin olacağına da dikkat çekti. Bakan Kurum, “Yüzde 50 hibe gibi kredi desteği sağlayacağız. Enerji verimliliği yüksek olan projelere hibe kredi vereceğiz. Böylece ülkeye ekonomik katkı sağlayacağız. Yine sıfir atık projesine uygun, çevreyi koruyan projelere de destek vereceğiz” bilgisini verdi.

BARIŞTAN YARARLANAN BİNASINI GÜÇLENDİRECEK

Yeni yol haritasında İmar Barışı da unutulmadı. Barıştan faydalanan binalara güçlendirme imkanı getirildi. Bakan Kurum, İmar Barışı’ndan faydalanan vatandaşların yapılarının güçlendirilmesi için mevzuat çalışması yapacaklarını belirterek, “Tespit ettiğimiz yapılar İmar Kanunu’ndaki kısıtlamalara tabi olmaksızın ve ilave kat getirmeden güçlendirme ruhsatı alabilecekler. Mevcut yapıların büyüklüğü artırılmadan bu şekilde her yıl 50 bin konutu güçlendirmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

  • Zeytinburnu'nun çehresi değişecek
  • İstanbul’da ilk etapta yenilenecek 25 bin konut Üsküdar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bağçılar, Güngören ve Zeytinburnu olacak. Üsküdar'da bin 849, Esenler'de toplamda 60 bin rezerv alan üzerinde yıl sonuna kadar 8 bin konut için dönüşüm başlayacak. Gaziosmanpaşa'da yıl sonuna kadar 4 bin 750 konutun ihalesi ve projesi yürütülecek. Kağıthane'de kendiliğinden yıkılan binanın bulunduğu alanda riskli alan ilanı yapıldı. Yıl sonuna kadar 850 konut inşa edilecek. Zeytinburnu'nda askeri lojmanlar olarak bilinen alana ilişkin de önemli bir karar alındı. Oraya da 700-750 konut inşa etmek suretiyle kentsel dönüşüm süreci başlayacak. Yine aynı bölgede yaklaşık 50 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacak. Bağcılar’da da 15 bin konut yapılacak.
  • Denetimler hızlandı
  • Yapı denetimlerine de ağırlık verildi. Bakanlık verilerine göre; bugüne kadar 730 bin bina denetlendi. Bu binalarda yaklaşık 5,5 milyon bağımsız birim var ve hala inşaatı süren 393 bin binanın denetimine de devam ediliyor. Bakan Kurum, “Bugüne kadar yaptığımız denetimlerle 1999 sonrası yapı denetim kanunundaki yaptığımız değişikliklerle birlikte tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturmasını sağlamış olduk. Devam eden inşaatlarımızı da tamamladığımızı düşünürsek eğer, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, bu çok önemli bir rakam, 35 milyona ulaşmış olacağız” dedi.
  • 65 bin konut için dönüşüm başladı
  • Şehirler kültürel ve geleneksel dokusuna uygun imar edilecek. Risk beklentisi, halkın beklentisi ve çevresel etkiler göz önünde bulundurulacak. Bakanlık, İller Bankası, Emlak Katılım Bankası yerel idareler vatandaş ve yatırımcıların sorumluluklarını içeren kentsel dönüşüm rehberi de hazırladı. Taşkın, heyelan ve sel riski taşıyan yapılar taşınacak. Kıyılarda yapılaşmaya müsaade edilmeyecek. Köhneleşen sanayi alanları dönüştürülecek. 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm süreci de başlamış oldu.

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