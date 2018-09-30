Ekonomi 500 bin kamu işçisine 3 bin TL ikramiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

500 bin kamu işçisine 3 bin TL ikramiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye 7 Aralık’ta ödenecek. Ortalama ödeme bin lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak.

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Kamu işçilerine ikramiye müjdesi.
Kamu işçilerine ikramiye müjdesi.

Bu yıl içinde 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurumlarında kadroya alındı. Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirketlerinde kadrolu oldular. Bu işçiler için toplu sözleşmeler de yapıldı. Toplu sözleşmeler sonunda bazı haklar da elde ettiler. Sabah'ta yer alan habere göre, işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanun gereğince yıllık tediye (ikramiye) hakkına da kavuştu. Böylece bir yılda 52 günlük ikramiye hak ettiler. Bu ikramiyelerin bir bölümü ödenirken son taksit için ödeme günü merak ediliyordu.

Karar Resmi Gazete'de

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.

26 günlük tutar kadar

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.

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Asgari ücrete ikramiye hesabı

Brüt ücret 2.029,50 TL

Günlük brüt 67,65 TL

13 günlük brüt 879,45 TL

SGK işçi primi (%14) 123,12 TL

SGK işsizlik primi (%1) 8,79 TL

Gelir Vergisi ( %15) 112,13 TL

Damga vergisi 6,68 TL

Kesinti toplamı 250,72 TL

Net ödenecek 628,73 TL

En fazla brüt ikramiye 4 bin 59 lira

Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.

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