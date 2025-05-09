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56 süt firmasına soruşturma

56 süt firmasına soruşturma

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Süt sektöründe faaliyet gösteren 56 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı. Rekabet Kurulu, 40, süt yemi satışı pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışını yapan 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan duyuruya göre; çiğ süt alımı, süt yemi satışı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinin fiyat tespiti, pazar paylaşımı, rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı. Kurulca, çiğ süt alımında faaliyet yürüten 40, süt yemi satışı pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışını yapan 13 olmak üzere 56 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.


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