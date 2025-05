Kesim azaldı süt üretimi arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan üretimini artırmak için uyguladığı politika meyvesini vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024 yılına ilişkin kırmızı et üretim tablosu bu gerçekliği ortaya koydu. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton oldu. Kırmızı et üretiminin, 2024’te yüzde 70,4’ünü sığır eti, yüzde 24,2’sini koyun eti, yüzde 4,7’sini keçi eti ve yüzde 0,7’sini manda eti oluşturdu. Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken, geçen yıl 2 milyon 105 bin 895 tona ulaştığı görüldü.