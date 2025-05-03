Kesim azaldı süt üretimi arttı

Hayvan sayısını artırmak için uygulanan politikalar meyvesini vermeye başladı. Kırmızı et üretimi, geçen yıl %11,7 azaldı, süt üretimi ise %4,7 arttı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan üretimini artırmak için uyguladığı politika meyvesini vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024 yılına ilişkin kırmızı et üretim tablosu bu gerçekliği ortaya koydu. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton oldu. Kırmızı et üretiminin, 2024’te yüzde 70,4’ünü sığır eti, yüzde 24,2’sini koyun eti, yüzde 4,7’sini keçi eti ve yüzde 0,7’sini manda eti oluşturdu. Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken, geçen yıl 2 milyon 105 bin 895 tona ulaştığı görüldü.
EN BÜYÜK ARTIŞ İNEK SÜTÜNDE
Ette yaşanan pozitif gösterge süt üretiminin artışına da yansıdı. Türkiye’de 2023’te 21 milyon 481 bin 567 ton olan süt üretim tahmini, 2024’te yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. Geçen yıl süt üretiminin yüzde 93,6’sını inek sütü, yüzde 4’ünü koyun sütü, yüzde 2,1’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu. Tarımsal işletmeler tarafından 2024’te üretilen çiğ sütün yüzde 57,7’si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine, yüzde 18,3’ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı gibi yerlere satıldı.