Ekonomi6 sektör tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2017 yılında rekor kıran ihracat sektörü

6 sektör tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Otomotiv başta olmak üzere makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve ve sebze mamulleri ile süs bitkileri sektörleri en yüksek yıllık ihracat seviyelerine ulaştı" ifadesini kullandı.

Haber MerkeziAA
2017'de 12 ayın 8’inde ihracattaki artış çift haneli oldu.
2017'de 12 ayın 8’inde ihracattaki artış çift haneli oldu.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılını, tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı ve 2017 yılı itibarıyla da Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamına ulaşarak kapatan ihracatçılar, 6 sektörde de ihracat rekoru kırmayı başardı.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Büyükekşi, 2017’de ihracatın istisnasız her ay arttığını belirterek, “12 ayın 8’inde ihracatımızdaki artış çift haneli oldu. Bu gurur tüm ihracatçılarımızın. 2017’de ayrıca 6 sektörümüz, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı” ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, otomotiv başta olmak üzere makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve ve sebze mamulleri ile süs bitkileri sektörlerinin en yüksek yıllık ihracat seviyelerine ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"2000 yılında sadece 2,4 milyar dolar olan otomotiv ihracatımız geride bıraktığımız 2017 yılında 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Aynı dönemde makine sektörü ihracatımız 6,1 milyar dolar ile zirveye ulaşırken, mücevher sektörü 3,3 milyar dolar, savunma ve havacılık sektörü 1,7 milyar dolar, meyve ve sebze mamulleri sektörü 1,4 milyar dolar ve süs bitkileri sektörümüz de 85 milyon dolarla en yüksek yıllık ihracat seviyelerini gördü.”

  • 2017 yılında 185 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını anlatan Büyükekşi, “2017’de yakın uzak demeden birçok ülkede varlığımızı pekiştirdik. İzlanda’ya ihracatımız 6 kattan fazla arttı. Haiti’ye ihracatımız 4 katına çıktı. Jamaika, Malta ve Panama’ya ihracatımız yüzde 100’den fazla arttı. Liberya, Singapur, Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelere ihracatımız neredeyse 2 katına çıktı. Rusya ile yaşadığımız krizin artık geride kalmasıyla bu yıl Rusya’ya ihracatta yüzde 51,2’lik artış oranına ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

En çok ihracat yapılan ülkeler aynı kaldı, sıralama değişti

Büyükekşi, en çok ihracat gerçekleştirdikleri ilk 20 ülkenin 2017’de değişmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak ilk 20’de sırası değişen ülkeler oldu. İlk 3’te sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya yer alıyor. Geçen sene 5. sırada olan ABD, bu yıl otomotiv ihracatımızdaki artışla birlikte 4. sıraya yükseldi. Çin listede 3 sıra birden yükselerek 15. sıraya yerleşti. İsrail, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler bu yıl daha üst sıralarda kendilerine yer buldu. İlk 20’de en yüksek ihracat artışını ise Rusya’ya yakaladık. İspanya, ABD, Çin ve Belçika’ya ihracat yüzde 20’nin üzerinde arttı. İngiltere, Irak ve Polonya’ya çift haneli ihracat artışları yakaladık. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da ilk 20 ülke, ihracatımızda yüzde 68’lik bir paya sahip."

"İhracat birim fiyatı 1,36 dolar oldu"

İhracat birim fiyatlarına da değinen TİM Başkanı Büyükekşi, geçici verilere göre 2017’de ihracatın birim fiyatının 1,36 dolar olduğunu ifade ederek, "Bu rakam kesinlikle yeterli değil. Her platformda söylüyoruz; ihracatımızın birim fiyatını kalıcı bir şekilde artıramazsak, ihracat artışında istediğimiz sürekliliği yakalayamayız" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, TİM olarak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya son derece önem verdiklerini aktararak, "Girişimciliği özendirebilmek, yenilikçilikle buluşturabilmek için çalışıyoruz. Bu çabalarımızın tek bir amacı var; katma değeri artırarak birim fiyatımızı daha yukarılara taşımak. 2017’de bu konularda çok önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu çabalarımıza 2018’de de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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