Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile yayımlandı 60 yaş ve üzeri idari izinli sayılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: 60 yaş ve üzeri idari izinli sayılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz'dan itibaren normal mesai saatlerine dönülürken, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Haber Merkezi DHA
60 yaş ve üzeri ile gebe kamu çalışanları, izinli sayılmaya devam edilecek
Foto/arşiv

Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

60 YAŞ ÜZERİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

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