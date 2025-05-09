600 bin konut acil dönüşmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün İstanbul Valiliği’nde düzenlenen “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Toplantıya Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanı katıldı. Nuri Aslan, belediyenin çözüm önerilerine ilişkin sunum yaptı.





61 BİN BAĞIMSIZ BİRİM AZ HASARLI

Hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşların bir an önce evlerine girmesine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti: "Bu kapsamda 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız birimin ise az hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu 61 bin bağımsız bölümün, yani burada yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuya ilişkin de hemen Yarısı Bizden kampanyasına vatandaşımız talep ederse eğer dahil olabileceklerini ifade ettik. Arkadaşlarımız bu konutlarda yaşayan, bu konutlarda iskan ettiğimiz vatandaşlarımızla görüşmelerine başladılar ve talep etmeleri halinde Yarısı Bizden kampanyasına burada yaşayan vatandaşlarımızı dahil edeceğiz." Kurum, “İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Nüfusu, ekonomik büyüklüğü ve tarihsel derinliğiyle ülkemiz için eşsiz bir değere sahiptir. Bu şehrin geleceğiyle Türkiye’nin geleceği doğru orantılıdır” diye konuştu.





SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE

Bakan Kurum, dönüşümün siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı. Devletin tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koyduğunu ifade eden Kurum, tüm belediyelerin de aynı anlayışa sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Kurum, kentsel dönüşüm için destek çağrısı yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz. Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evet, İstanbul’da bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine, 'Özlenen İstanbul Dönüşümü'yle cevap vermek durumundayız.”





İSTANBUL'A ORTAK KOMİSYON KARARI

Bakan Kurum, İBB ve 39 ilçe belediyesiyle yapılan toplantıda çalışmaların daha hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesi için ortak komisyon kurma kararı aldıklarını söyledi. Kurum, “İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyon, siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek” açıklamasını yaptı.





DEPREM İÇİN 450 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

Kurum, “2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken; yaptığımız düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla; bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var” bilgisini verdi. Kurum, “Şu ana kadar İstanbul'umuza depreme hazırlık başlığı altında gerek kentsel dönüşüm gerek Yarısı Bizden gerekse sosyal konut projeleriyle birlikte tam 450 milyar lira yatırım yaptık” dedi.





KAPIMIZ 7/24 HERKESE AÇIK

Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda iş birliği sözü veren Bakan Murat Kurum, “İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Çok net söylüyorum. Lütfen değerli başkanlarım bizi arayın, sorun, gelin, hep birlikte bizden destek isteyin, bize destek verin, hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım” ifadelerini kullandı.





TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN 7 KONU

Basına kapalı yapılan toplantıda 7 başlığın öne çıktığı öğrenildi. Alınan kararlar ve tespitler şöyle;

1. 2000 yılı öncesi yapılara odaklanılması.

2. İmar planı için işlemlerin hızlandırılması.

3. Dönüşüme dair hangi konu varsa vatandaşın önünün açılması.

4. İstanbul'un imar yönetmeliğiyle ilgili gerekli düzenlemenin yapılması.

5. Dönüşüm konusunda alınan kararlara Bakanlık desteği.

6. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın ruhsat sürelerini kısaltacak çalışma yapmasının önünün açılması.

7. Mülkiyet sorunu yaşayan ilçelerdeki konutların belirlenmesi ile sorunlara karşı kanuni bir düzenleme yapılması ve bunun hızlıca hayata geçirilmesi.



