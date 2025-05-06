Kentsel dönüşüm hayat memat meselesi: Artık kimsenin kaprisiyle vakit kaybedemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin “Artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz” dedi. Türk Kızılay Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, 157 yıllık merhamet çınarı Kızılay’ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşanlara teşekkür etti.





YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUT

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişinin yaşamını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, deprem bölgesinde tamamlanan 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerinibelirtti. Erdoğan, yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine yükselteceklerini bildirdi.





KAPSAMLI HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

Şehirleri, eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar, mola vermeden, ihya ve inşa edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi: “Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzda paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.”





LÜKSÜMÜZ YOK

“İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur. Üzülerek ifade etmek durumundayım; ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak, her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.”





TURİSTLER KAYBOLDU!

6 Şubat'ta yaşananları herkesin hatırladığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşlerimiz yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken bizim ‘deprem turisti’ dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Gürültüyle geldiler, yıkıntılar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra sessiz sedasız ortalıktan kayboldular. Ortalığı velveleye verenlerin, bedava ev vaat edenlerin, deprem üzerinden hükümetimize ve yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok. Ama devletimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar.”





SERGİYİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve farklı yaş grubundan ihtiyaç sahiplerinin gözlerine yansıyan Kızılay desteğini gösteren “Gözlerde Hilalin İzleri” adlı dijital sergiyi ziyaret etti. Sergide her biri 3,2 metre boyutunda gözlerden oluşan 10 fotoğraf yer aldı. Öte yandan Türk Kızılay'ın 105'inci Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi.





Kimin iş kimin şov yaptığı anlaşıldı

İstanbul’daki 23 Nisan depreminde Kızılay’ın halkın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “6 yıldır güya ‘mega proje’ diye ciddi reklam bütçeleriyle millete pazarlanan icraatların koca bir balon olduğu ortaya çıkarken, Kızılay’ımız İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz ‘Kim var?’ diye etrafa baktıklarında yine Kızılay’ı görmüş, AFAD’ı görmüş, vakıflarımızı, gönüllü kuruluşlarımızı görmüş, çevre illerden yardıma gelen belediyelerimizi görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin de sadece şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır.”





Hayır işlerine şüphe düşmemeli

Milletin, “alçakça kampanyalara” aldırmadan, Türk Kızılay’ı desteklemeye devam edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Şurası çok ama çok önemlidir; milletin dişinden, tırnağından kısarak verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesi en üst düzeyde olması gerekir. Bu hem devlet hem belediye hem de yardım kuruluşlarımız için geçerlidir. Allah korusun buralarda yaşanacak en küçük bir zafiyetin telafisi ya yıllar alacak belki de hiç mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hepimiz kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Karşılıklı güven esasına göre yürütülen hayır hasenat faaliyetlerine hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin veremeyiz. Buradaki her bir kardeşimin milletin emanetlerini namusu bilip, şerefi bilip en güzel şekilde muhatabına ulaştırmaya devam edeceğine inanıyorum.”





Kan talebinin %97’si karşılanıyor

“2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay’ımız maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: “2005’te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19’unu karşılayabilen Kızılay’ın bugün toplam talebin yüzde 97’sini temin etmesi de önemlidir.”





Kalıcı ateşkes için iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.





DRAMA SON VERİLMELİ

Erdoğan, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Trump ise görüşme için "verimli bir görüşme" dedi.





KAPSAMLI VE SAMİMİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi" ifadesini kullandı.





BÜYÜKELÇİ ANKARA’DA

ABD Başkanı Trump'ın Ankara Büyükelçisi olarak atadığı Thomas Barrack, dün gece Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Burada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "atalarının geldiği" topraklarda olmaktan onur duyduğunu belirten Barrack, “Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır” dedi.



