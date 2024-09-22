EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
61 organize tarım bölgesi kuracağız

61 organize tarım bölgesi kuracağız

Ali Kürşat Büyükada
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

42 ilde 61 organize tarım bölgesi için yer belirlediklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bunlardan 6 tanesinde üretim başladı, 7 tanesinde çalışmalar devam ediyor. Amacımız çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesini üretime kazandırmak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karaman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti, kurum personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında tarım ve orman sektörüne ilişkin projeleri gerçekleştirmek için Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyleyen Yumaklı, tarım sektörünün dış etkilerden çok fazla etkilendiğine dikkati çekti.

TEKNOLOJİK İYİ TARIM UYGULAMALARI

Organize Tarım Bölgeleri'nin (OTB) önemine vurgu yapan Yumaklı, “42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Bu bölgeler hem üretimin yapıldığı hem paketlemesi ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ondan sonra da pazara gönderildiği bir özellik taşıyacak. Hem teknolojinin hem iyi tarım uygulamalarının en üst seviyede gerçekleştirildiği yerler olacak. Bunlardan 6 tanesinde üretim başladı, 7 tanesinde çalışmalar devam ediyor. Amacımız çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesini üretime kazandırmak" dedi.

TARIM SAYIMI SENEYE

Bununla beraber üretim açısından avantajlı ülkemizin etrafında yer alan ancak ülkemiz kadar şanslı olmayan ülkelerin gıda taleplerine de karşılıık vereceklerini ifade eden Yumaklı, sektörün çözüm bekleyen sorunları bulunduğuna dikkati çekti. Yumaklı, şöyle konuştu: "Doğrudan ve dolaylı destekler, işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması ve sözleşmeli üretimin büyük oranda devreye alınması, üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu. Bu sayım, 2001'den sonra ilk kez yapılmış olacak ve tarım sayımıyla Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak. 2026 yılının haziran ayında ilk sonuçları paylaşacağız."

Avrupa'nın en büyük elma bahçesi

Bakan İbrahim Yumaklı, Karaman'da 6 bin dekar alanda 24 çeşit elma, 1 milyon 750 bin elma ağacının olduğu Türkiye ve Avrupa'nın tek parça en büyük elma bahçesinde elma hasadına katıldı. Hasat sonrasında açıklamalarda bulunan Yumaklı, “Bu yılki elma üretimi 4,6 milyon ton olacak” dedi. Türkiye'deki elma üretiminin yüzde 15'inin Karaman'da yapıldığını ifade eden Yumaklı, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları olmak üzere elma üreticilerine 8 kalemde destek verildiğini aktardı.

Karaman'dan dünya sofralarına

Yumaklı, elma hasadının ardından Ayrancı Divle Köyü'ne geçerek tescilli peynir mağaralarını ziyaret etti. Yumaklı, "Anadolu lezzetlerinin yaşatılması için çalışıyoruz. Peynirler deri tuluma basılarak yerin 35 metre altındaki doğal Divle obruğunda olgunlaştırılıyor. Damak tadı bakımından dünyanın en iyi 5 peyniri arasında. Dünyaca ünlü Divle peynirinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.


50 yılda ürettiğimizi 1 yılda üreteceğiz: Tarih verildi 4 il işaret edildi

Türkiye enerji hamleleri ve peş peşe yaptığı keşiflerle kendini tüm dünyaya ispatladı. Katıldığı bir programda yeni enerji hamleleri ve keşif arayışlarına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 50 yılda ürettiği doğal gazın bir yılda Karadeniz'deki sahadan üretileceğini belirterek, 'Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var, teklif verme hazırlığı içerisinde olan var. Mevcut sahaya ortak olmak isteyenler var.' dedi. "Karada Gabar'ın yanında Hakkari'de, Van, Siirt, Şırnak üçgeninde Körkandil'de yeni sahalarda aramalarımız devam ediyor. Gabar'da günlük 47 bin varil üretiyoruz" diyen Bayraktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini bildirerek, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025'te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.


#Tarım
#İbrahim Yumaklı
#Ekonomi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?