61 organize tarım bölgesi kuracağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karaman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti, kurum personeliyle toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında tarım ve orman sektörüne ilişkin projeleri gerçekleştirmek için Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyleyen Yumaklı, tarım sektörünün dış etkilerden çok fazla etkilendiğine dikkati çekti.

TEKNOLOJİK İYİ TARIM UYGULAMALARI

Organize Tarım Bölgeleri'nin (OTB) önemine vurgu yapan Yumaklı, “42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Bu bölgeler hem üretimin yapıldığı hem paketlemesi ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği ondan sonra da pazara gönderildiği bir özellik taşıyacak. Hem teknolojinin hem iyi tarım uygulamalarının en üst seviyede gerçekleştirildiği yerler olacak. Bunlardan 6 tanesinde üretim başladı, 7 tanesinde çalışmalar devam ediyor. Amacımız çok hızlı bir şekilde bu 61 organize tarım bölgesini üretime kazandırmak" dedi.

TARIM SAYIMI SENEYE

Bununla beraber üretim açısından avantajlı ülkemizin etrafında yer alan ancak ülkemiz kadar şanslı olmayan ülkelerin gıda taleplerine de karşılıık vereceklerini ifade eden Yumaklı, sektörün çözüm bekleyen sorunları bulunduğuna dikkati çekti. Yumaklı, şöyle konuştu: "Doğrudan ve dolaylı destekler, işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye katkısının sağlanması ve sözleşmeli üretimin büyük oranda devreye alınması, üretim planlamamızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlar. Diğer bir konu da tarım sayımı konusuydu. Bu sayım, 2001'den sonra ilk kez yapılmış olacak ve tarım sayımıyla Türkiye'nin tarımsal envanteri her açıdan tekrar çıkartılmış olacak. 2026 yılının haziran ayında ilk sonuçları paylaşacağız."

Avrupa'nın en büyük elma bahçesi

Bakan İbrahim Yumaklı, Karaman'da 6 bin dekar alanda 24 çeşit elma, 1 milyon 750 bin elma ağacının olduğu Türkiye ve Avrupa'nın tek parça en büyük elma bahçesinde elma hasadına katıldı. Hasat sonrasında açıklamalarda bulunan Yumaklı, “Bu yılki elma üretimi 4,6 milyon ton olacak” dedi. Türkiye'deki elma üretiminin yüzde 15'inin Karaman'da yapıldığını ifade eden Yumaklı, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları olmak üzere elma üreticilerine 8 kalemde destek verildiğini aktardı.

Karaman'dan dünya sofralarına

Yumaklı, elma hasadının ardından Ayrancı Divle Köyü'ne geçerek tescilli peynir mağaralarını ziyaret etti. Yumaklı, "Anadolu lezzetlerinin yaşatılması için çalışıyoruz. Peynirler deri tuluma basılarak yerin 35 metre altındaki doğal Divle obruğunda olgunlaştırılıyor. Damak tadı bakımından dünyanın en iyi 5 peyniri arasında. Dünyaca ünlü Divle peynirinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.







