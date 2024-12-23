61 ülkede bin 300 mağazaya ulaşan LC Waikiki Avrupa’da ilk 3’ü hedefliyor

Önümüzdeki yıllarda İspanya ve Fransa gibi modanın önemli pazarlarına kendi markalarıyla gireceklerini kaydeden Vahap Küçük şunları söyledi: “İlk yola çıktığımızda kendimize ‘İyi Giyinmek Herkesin Hakkı’ şeklinde bir misyon belirlemiştik. Ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda, farklı kültürlerle buluşturarak ülke sınırlarımızın ötesine taşıma hedefi koymuştuk. En başından beri, global marka olmak için sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da güçlü şekilde var olmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün bu hedefe ulaşmamızın 15. yılını kutlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.”