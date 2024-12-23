61 ülkede bin 300 mağazaya ulaşan LC Waikiki Avrupa’da ilk 3’ü hedefliyor

Avrupa markaları arasında ilk 5’te olduklarını belirten LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Vizyonumuzu 'Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmak' şeklinde belirledik” dedi. 61 ülkede 1.300 mağazada faaliyet gösterdiklerini kaydeden Küçük, 2024’ü 1,2 milyar dolarlık ihracatla kapatacaklarını söyledi.
5 kıtada 61 ülkede 1.300 mağazasıyla faaliyet gösteren LC Waikiki, küresel pazarlarda 15 yılı geride bıraktı. Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerdeki tüketicilerin tasarrufa yöneldiği ve ekonomik zorlukların sürdüğü global ortamda şirket, 2024’te yüzde 55 büyümeyle 207 milyar TL ciro elde etti. Markalı ihracat rakamını 1,2 milyar dolara yükselten firma, 23 ülkede pazar lideri konumuna ulaştı.
1,2 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞERLİ İHRACAT BAŞARISI
LC Waikiki’nin, önümüzdeki dönemde Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedeflediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Şu an Avrupa markaları arasında ilk beşteyiz. Tüm politikamızı bu vizyona göre dizayn ettik. 2026’da Avrupa'nın en başarılı üç markasından birisi olacağız" dedi. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki toplantıda şirket hedeflerini değerlendiren Vahap Küçük, "2023’te 1,1 milyar dolar olan marka ihracatımızı bu sene 1,2 milyar dolara çıkartıyoruz. 2025 yılında da 40 büyümeyle 290 milyar TL’lik ciro ve 1,4 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. E-ticarette yüzde 70 büyüme ile 15 milyar TL ciro planlıyoruz. Lojistik ve dijitalleşmeye 5 milyar TL’lik yatırım yapacağız” şeklinde konuştu.
FİLDİŞİ SAHİLİ'NE UZANAN YOLCULUK
Küçük, “2 milyon 105 bin metrekare mağaza alanına sahibiz. Mağazalarımızda haftada 17 milyon misafirimizi ağırlıyor ve yıl boyunca tüm dünyada 600 milyon ürün sunuyoruz” bilgisini verdi. Vahap Küçük, yurt dışı deneyimlerini şöyle özetledi: "2009 yılında Romanya’da ilk yurt dışı mağazasını açarak globalleşme yolculuğuna başlayan LC Waikiki, bugün Latin Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada milyonlarca müşteriye ulaşıyor. 2024’te Şili, Guatemala, Fildişi Sahili, Somali ve Moğolistan gibi yeni pazarlara girdik." Küçük, şirketin 55 bin kişiye istihdam sağladığını bu rakamın diğer üretim firmaları ve tedarikçilerle beraber 1 milyonu bulduğunu belirtti. Toplantıda ayrıca, LC Waikiki'nin, 2024 yılında net kârlarının %15’ini sosyal yardımlara ayırdığı bilgisi de paylaşıldı.
MODANIN ÖNCÜ ÜLKELERİNDE MARKAMIZLA YER ALACAĞIZ
- Önümüzdeki yıllarda İspanya ve Fransa gibi modanın önemli pazarlarına kendi markalarıyla gireceklerini kaydeden Vahap Küçük şunları söyledi: “İlk yola çıktığımızda kendimize ‘İyi Giyinmek Herkesin Hakkı’ şeklinde bir misyon belirlemiştik. Ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda, farklı kültürlerle buluşturarak ülke sınırlarımızın ötesine taşıma hedefi koymuştuk. En başından beri, global marka olmak için sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da güçlü şekilde var olmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün bu hedefe ulaşmamızın 15. yılını kutlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.”