7 üründe daha hile tespit edildi: Çay diye alınan üründe bakın ne çıktı

09:4113/11/2025, Perşembe
DHA
Çaya kıda boyası katıldığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 7 yeni ürün daha eklendi. Trabzon, Bursa, Samsun ve Konya'da yapılan denetimlerde çay ve pekmez gibi ürünlerde hile tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı
, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

  • Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.


Listede pekmez, bal, siyah çay ve krem peynir gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘pekmez’ ibaresiyle sattığı üründe şeker olduğu, balda taklit veya tağşiş bulunduğu belirlendi.




