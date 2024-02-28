70 milyon avroluk fırın yatırımı

Dünyanın önde gelen beyaz eşya markası Haier, Türkiye'de 85 milyon euroluk bulaşık ve kurutma fabrikalarının ardından, 70 milyon avroluk yeni bir yatırımla pişirici ürünler fabrikasını ve Ar-Ge Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Bu yatırım ile Türkiye'yi Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandıran Haier, Türkiye'yi uzun vadeli stratejik ortak olarak görüyor. Haier'in bu stratejik yatırımı, Türkiye’nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline olan güvenin bir ifadesi olarak değerlendiriliyor.

İSTİHDAMINI 2 BİN 500 KİŞİYE ÇIKARDI

Haier Europe, dünya genelinde büyük ev aletlerinde lider konumda bulunan Haier Smart Home'un bir parçası. Eskişehir'de açılan pişirme fabrikası ve Ar-Ge Merkezi, 56 bin metrekarelik bir alanda yüksek teknoloji ve yapay zeka odaklı mühendislik sistemleri ile tam otomatik üretim hattı süreçlerini barındıracak. Yılda 1,2 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 500'den fazla kişiye istihdam sağlayarak Haier'in Türkiye'deki istihdamını 2 bin 500 kişiye çıkardı. Yüzde 85 otomasyon ile üretim yapan fabrikada 18 robot görev alıyor. Yerlilik oranı yüzde 90’ı bulan fabrika, enerjisinin tamamını 2025 de güneşten sağlayacak.

TÜRKİYE UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAĞIMIZ

Fabrika açılış töreninde yeni yatırımlarıyla iglili bilgi veren Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling, bu yatırımın Haier'in Avrupa'daki büyümesinde önemli bir adım olduğunu belirtirken, Türkiye'yi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca, 2021 yılında başlayan kurutma ve bulaşık makineleri üretim sürecinin ardından, şimdi de pişirici ürünleri Eskişehir'de üreteceklerini dile getirdi.

Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise Haier'in premium ürün gamındaki buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinelerinin yanı sıra yeni nesil teknolojilerle donatılmış ‘Bionicook’ özellikli fırınlarını tanıttı.

A SINIF BİR FABRİKA

Bu fırınlar, yapay zekâ ve nesnelerin interneti özellikleri ile kişiselleştirilmiş pişirme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Haier Europe'un sürdürülebilirlik ve çevresel ayak izi konusundaki kararlılığını yansıtan pişirme fabrikası, A sınıfı bina, yenilenebilir enerji kaynakları ve geri dönüştürülmüş malzemeler gibi özelliklerle karbon emisyonlarında yüzde 60'lık bir azalmayı hedefliyor.

Avrupa'da lider dünyada ikinciyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, beyaz eşya sektörünün son 22 yılda Ar-Ge teşviklerini ve güçlü lojistik bağlantılarını fırsata dönüştürdüğünü söyledi. Kacır, “Rekabetçiliği gün begün yükselterek Avrupa'da lider, dünyada ikinci büyük üretici konumuna yükseldik. Gümrük Birliği ve 30'a yakın ülkeyle imzaladığımız serbest ticaret anlaşmalarıyla Çinli yatırımcıların adresi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.







