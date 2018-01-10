75 milyon $’lık dev yatırım

2017 yılnı rekor büyüme rakamı ile kapatan ve Kasım ayı sanayi üretimi yüzde 7 artan Türk ekonomisine yatırımcı güveni devam ediyor. Borusan Mannesmann 60’ıncı yılında 75 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapacak. Şirket Gemlik’te otomotiv sanayii için özel borular üretecek yeni bir fabrika kurarken, Halkalı’daki fabrikanın üretim kapasitesini de artıracak. Toplam 75 milyon dolar düzeyindeki yatırımın bir bölümü bu yıl devreye alınacak, 2019 yılında ise tamamlanmış olacak. Yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 oranında kapasite artışı olacak, 250 kişilik yeni istihdam yaratılacak. Ayrıca bu yatırımla Türkiye’de sadece Borusan Mannesmann’da olan, farklı bir teknolojiyle üretilen enerji, madencilik ve makina ekipman üretimi gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel boruların kapasitesinde de artış sağlanacak.

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1,2 MİLYON TONLUK KAPASİTEYE SAHİP

Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, 6 tane üretim tesisleri bulunduğunu, şimdi 7’nci üretim tesisini kurmakta olduklarını söyleyerek, şöyle devam etti: “1,2 milyon ton toplam global üretim kapasitemiz var. 35 ülkeye satışımız var. Türkiye dahil 2017 yılında Borusan Mannesmann olarak toplam satışlarımız 850 bin tonu buldu. Burada önemli olan konu, yüksek katma değerli satışlarımızın toplam satışlarımıza oranı yüzde 60’larda. Her sattığımız 3 ürünün 2 tanesi yüksek katma değerli. Konsolide ciromuz 770 milyon dolar.”

PİYASA DEĞERİ 480 MİLYON DOLAR

Borusan Mannesmann’ın otomotiv boruları segmentinde son 5 yılda iç piyasa ve ihracatta her yıl yüzde 4-5 düzeyinde büyüdüğünü belirten Atabey, yeni yatırımla birlikte bu büyümenin yüzde 8-9 bandına çekileceğini bildirdi. Borusan Mannesmann’ın 480 milyon dolar piyasa değeri bulunduğunu ifade eden Atabey, global bir şirket olarak cironun yüzde 70’ini Türkiye dışından geldiğini aktardı. Atabey, “Türkiye'ye 75 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv borularında büyümeye odaklanıyoruz” dedi.

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Agah Uğur - Zafer Atabey

Fabrikayı en çok oto kullanacak

Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur ise Borusan Mannesmann şirketinin son 5 yılda 350 milyon dolar yatırım yaptığını söyleyerek, “Rekabet açısından çok güçlü olduğunuz yerler bulmak zorundasınız. Türkiye’de sanayi sektöründe bir kapasite fazlası var. Çok hevesle yatırım yapıyoruz. Genelde ihtiyacın çok üzerinde bir kapasiteyi çok hızlı sürede yaratıyoruz” diye konuştu.

Müşteri açısından bakıldığında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin 2017’de büyümelerini sürdürdüğünü ifade eden Uğur, “Fabrika yatırımımız, özellikle otomotiv sektörüne yönelik büyük fayda yaratacak” ifadelerini kullandı.