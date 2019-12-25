750 milyonluk fon fitili ateşledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında "Bölgesel Kalkınma Fonu" ile "Teknoloji ve İnovasyon Fonu" kuruldu. İki fonun detaylarını dün İstanbul’da açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyüme ve kalkınmayı daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarda yeni bir reformu hayata geçirdiklerini ve Türkiye'nin üretken yarınları için tarihi bir adım attıklarını dile getirdi.

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BU BAŞLANGIÇ RAKAMI

Bakanlığın her iki fonla ortaya koyduğu 750 milyon liralık kaynağın, minimum seviye olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Varank, “Biz sadece yeni bir başlangıcın fitilini ateşlemiş oluyoruz. Bu başlangıç sermayesinin ardından oluşacak alt fonlarla kısa vadede milyarlarca liralık kaynağın yatırıma ve üretime dönmesi dünyadaki uygulamalarda da elde edilen doğal bir netice inşallah bizim fonlarımızda da olacak. Bu sistemle birlikte yatırımlardaki geri dönüşler, yeniden başka şirketlere kaynak olabilecek” dedi.

ŞİRKETLER FAİZ YÜKÜ ALTINDA EZİLMEYECEK

Söz konusu fonların, bankalar, nitelikli yatırımcılar, uluslararası sermaye, organize sanayi bölgeleri hatta ticaret/sanayi odaları ve teknoparklar gibi tüm paydaşların yatırımına açık olduğunu bildiren Varank, “Gelin bu fonlara, Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapın. Yine buradan girişim sermayesi fonlarına da çağrı yapmak istiyorum Siz de Türkiye Kalkınma Bankasına başvurun, keşfettiğiniz işletmelere birlikte destek olalım, Türkiye kazansın, sizler de kazanın” çağrısında bulundu.

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BU MEKANİZMA BİR İLK

Böyle bir mekanizmanın Türkiye'de ilk defa uygulanacağının altını çizen Varank, şu bilgileri verdi: “Bu fon teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona yani üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak. Bu yatırımlar da yerli ve milli potansiyelden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlayacak, sanayi ve teknolojide hedeflediğimiz köklü dönüşümü hızlandıracak. Biz burada sadece paradan ya da finansal kaynaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin daha akılcı yatırım kararları almasını sağlayacak stratejik yönlendirmeyi de bankamızla yapacağız. Kurduğumuz bu iki fonla, firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında ezilmesine de engel olacağız.”

FONLARDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Fonlardan kimlerin faydalanabileceğine de değinen Varank, şunları söyledi: "Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, Türkiye'de büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. 350 milyon liralık bu fonla, teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. Bölgesel Kalkınma Fonu için ise bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız."

2020'DE 1 MİLYARA ÇIKARMA HEDEFİ VAR

Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “5 yılda Teknoloji ve İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları ile ülkemizde birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapacağız. Bu fonların toplamda 2020 yılsonuna kadar gelecek yatırımlarla beraber 1 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayeyi de ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için mobilize etmesini bekliyoruz" dedi.



