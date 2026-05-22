Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
800 milyon dolarlık yatırım atağı

800 milyon dolarlık yatırım atağı

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0022/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2025 yılında 481 milyon dolarlık yatırım yapan Akkök Holding, bu sene 324 milyon dolarlık yeni yatırım planlıyor. Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, "Yatırımlarımızın devreye alınmasıyla 2026'da daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yapısına kavuşuyoruz" dedi.

Kimya, ileri malzemeler, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, son iki yılda 800 milyon doların üzerindeki yatırım planıyla büyümesini hızlandırdı. 2025'te tamamlanan 481 milyon dolarlık yatırımların ardından bu yıl da 324 milyon dolarlık yatırım planlayan holding, 2026'da 3,7 milyar dolar ciro ve 763 milyon dolar ihracat hedefliyor. Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, dün İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek, şirketin yatırım ve büyüme planları hakkında bilgi verdi.

KATMA DEĞERLİ DÖNÜŞÜM

Durusoy, 2025’te tamamlanan yatırımlarla holdingin daha dengeli bir büyüme dönemine girdiğini belirterek, "Özellikle kimya ve ileri malzemelerde kapasite kullanımının artırılması ve katma değerli ürünlerin payının yükseltilmesi en önemli önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullandı. 24 operasyonel şirket, 22 üretim tesisi ve 6 bin 500’ü aşan istihdam kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Durusoy, bu yıl dolar bazında yüzde 9 büyüme hedeflediklerini söyledi. Yatırım planına ilişkin bilgi veren Durusoy, "Mevcut kapasitenin etkin kullanımı, kapasite artışı ve yeni yetkinlik kazanımı odaklı bir program yürütüyoruz. Yatırımlarımızın devreye alınmasıyla 2026'da daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yapısına kavuşuyoruz" dedi.


30 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT

Akkök Holding’in teknoloji odaklı büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri olan Akkök Next kapsamında kurulan 212 NexT fonunda bugüne kadar 5 girişime yatırım yapıldı. 22 milyon dolar taahhütlü fon büyüklüğüne ulaşıldığını belirten Durusoy, 30 milyon dolar fon büyüklüğü hedeflediklerini söyledi.


#Ekonomi
#yatırım
#büyüme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Valilikten eğitim kararı