800 milyon dolarlık yatırım atağı

Kimya, ileri malzemeler, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, son iki yılda 800 milyon doların üzerindeki yatırım planıyla büyümesini hızlandırdı. 2025'te tamamlanan 481 milyon dolarlık yatırımların ardından bu yıl da 324 milyon dolarlık yatırım planlayan holding, 2026'da 3,7 milyar dolar ciro ve 763 milyon dolar ihracat hedefliyor. Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, dün İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek, şirketin yatırım ve büyüme planları hakkında bilgi verdi.

KATMA DEĞERLİ DÖNÜŞÜM

Durusoy, 2025’te tamamlanan yatırımlarla holdingin daha dengeli bir büyüme dönemine girdiğini belirterek, "Özellikle kimya ve ileri malzemelerde kapasite kullanımının artırılması ve katma değerli ürünlerin payının yükseltilmesi en önemli önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullandı. 24 operasyonel şirket, 22 üretim tesisi ve 6 bin 500’ü aşan istihdam kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Durusoy, bu yıl dolar bazında yüzde 9 büyüme hedeflediklerini söyledi. Yatırım planına ilişkin bilgi veren Durusoy, "Mevcut kapasitenin etkin kullanımı, kapasite artışı ve yeni yetkinlik kazanımı odaklı bir program yürütüyoruz. Yatırımlarımızın devreye alınmasıyla 2026'da daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yapısına kavuşuyoruz" dedi.





30 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT

Akkök Holding’in teknoloji odaklı büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri olan Akkök Next kapsamında kurulan 212 NexT fonunda bugüne kadar 5 girişime yatırım yapıldı. 22 milyon dolar taahhütlü fon büyüklüğüne ulaşıldığını belirten Durusoy, 30 milyon dolar fon büyüklüğü hedeflediklerini söyledi.



