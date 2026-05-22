Üretim ve ihracata 250 milyar liralık vergi dopingi

Vergi teşvik ve indirimlerini de içeren 15 maddelik kanun teklifinde, AK Parti'nin verdiği önergelerle son anda önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, nitelikli hizmet merkezlerinin Türk hukukuna yönelik yapacağı danışmanlık faaliyetinin yalnızca 1.136 Sayılı Kanun kapsamındaki avukatlar tarafından verilebilmesi hükme bağlandı. Düzenlemenin gerekçesinde, hukuk danışmanlığı hizmetlerinin yetkili kişilerce sunulmasının amaçlandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren kurumların transit ticaret faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların yüzde 100 oranında kurumlar vergisi indirimi kapsamına alınması sağlandı. Aynı kapsamda, nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyet gösteren kurumların faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için de yüzde 100 kazanç indirimi uygulanabilecek. Bankalara ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulması şartıyla elde edilen vergi avantajlarının kapsamı da genişletildi. Buna göre; girişim sermayesi yatırım fonları düzenleme kapsamına dahil edildi. Ayrıca bildirilen varlıkların elde tutulmasına ilişkin verilecek taahhütnamelerden damga vergisi alınmaması hüküm altına alındı.

TEKLİFİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Teklifin ilk halinde ihracatçılara yönelik 34 milyar liralık vergi indirimi öngörülüyordu. Son düzenlemeyle teklifin kapsamı genişletilerek üretim ve tarım şirketleri için de Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 12,5'e çekildi. Hesaplamalara göre yeni modelle birlikte devlet 230-250 milyar liralık vergiden feragat etmiş oldu. İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamındaki kazançlara uygulanan vergi indirimi de yüzde 100'e çıkarılıyor. Düzenleme İFM dışındaki şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilerek, transit ticaret kazançlarının yüzde 95'i vergi dışı bırakılıyor.

15 MİLYON BORÇLUYA ÖDEME KOLAYLIĞI

Düzenlemeye göre, kamu alacaklarında da azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Mevcut durumda 50 bin lira olan teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya yükseltilecek. Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan geniş kitlenin yaklaşık 15 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor. Yasal takip aşamasındaki kişi sayısının ise 4,2 milyon düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Bağ-Kur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısının da yaklaşık 1,5 milyon olduğu kaydediliyor.





Kuluçka girişimlere muafiyet

'Dijital şirket' tanımı ile girişimlerin kuruluş maliyetleri düşürülecek, kuluçka girişimcileri 3 yıl boyunca oda aidatından muaf tutulacak. Genç girişimcilere yönelik teşvikler kapsamında, teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senedi istisnası artırılacak. Hisse bazlı gelirlerde istisna sınırı 1 katından 2 katına çıkarılıyor. Tam istisna için gereken süre 12 yıldan 6 yıla indiriliyor. Erken satışta kademeli vergi geri alımı uygulanacak. Düzenleme ile nitelikli iş gücünün Türkiye'de tutulması hedefleniyor. Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirim imkânı getiriliyor. Belirli şartlar altında vergi oranı yüzde 0'a kadar indirilebilecek, bildirilen varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.



