Savaşta yerli jeneratör üretimi önem kazandı

11:3620/05/2026, Çarşamba
Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan.
Küresel jeopolitik gerilimler, enerji arzında kesintiler yaratırken konu sanayi için daha da kritik hale geldi. Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, bu süreçte jeneratör sistemlerinin güç kaynağının da ötesinde, üretimin devamlılığını sağlayan stratejik bir unsur olduğunu söyledi.

Enerji arzında yaşanan kesintilerin doğrudan üretim hatlarına, lojistik süreçlere ve ihracat performansına yansıdığını belirten Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, özellikle organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler için kesintisiz enerjinin hayati önem taşıdığını vurguladı. “Bugün dünya, enerji kaynaklarının ne kadar kırılgan hale gelebildiğini çok net biçimde görüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, doğalgaz ve elektrik piyasalarında ciddi şoklar yarattı. Aynı şekilde İran’a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, petrol fiyatlarından enerji taşımacılığına kadar birçok alanda yeni riskler oluşturuyor. Böyle dönemlerde sanayinin ayakta kalmasını sağlayan kritik unsurlardan biri güçlü ve güvenilir jeneratör altyapısıdır” diyen Demircan, üretim sürekliliğinin ekonomik istikrar açısından da belirleyici olduğunu vurguladı.

ENERJİ KESİNTİLERİ MALİYETLİ

İhracat odaklı üretim yapan firmalarda birkaç saatlik enerji kesintisinin dahi ciddi maliyetler doğurduğunu aktaran Demircan, “Üretim bantlarının durması, teslimat takvimlerinin aksaması ve sipariş iptalleri, şirketlerin rekabet gücünü zayıflatırken ülke ekonomisine de olumsuz yansıyor. Sanayide süreklilik, sadece işletmelerin değil ülkenin büyüme performansının da temeli. Jeneratör sistemleri bu noktada görünmeyen ama son derece kritik bir güvence mekanizması. Elektrik kesintisinin yaşandığı anda devreye giren güçlü sistemler, üretim kaybını minimuma indirerek firmaların faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı. Yerli jeneratör üretiminin stratejik önemine de dikkat çeken Demircan, Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin güçlenmesinin hem dışa bağımlılığı azalttığını hem de cari dengeye katkı sunduğunu belirtti.

DİRENÇLİ SANAYİ OLUŞTURUYOR

Yerli üretimin iktisadi bağımsızlığın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Başar Demircan, “İthal ürünlere bağımlılık azalıyor, döviz çıkışının önüne geçiliyor. Yerli üretimle istihdam, teknoloji geliştirme ve yan sanayi büyümesi de destekleniyor. Türkiye’nin kendi jeneratör teknolojisini geliştirmesi, olası küresel krizlerde çok daha dirençli bir sanayi yapısı oluşturuyor” dedi.

Demircan, önümüzdeki dönemde enerji güvenliği odaklı yatırımların artacağını ve jeneratör sektörünün sanayinin stratejik alanlarından biri haline geleceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Enerji krizleri geçici olabilir ancak sanayide süreklilik ihtiyacı kalıcıdır. Bu nedenle yerli ve güçlü jeneratör çözümleri, Türkiye’nin üretim gücünü koruması ve büyütmesi açısından kritik rol oynamaya devam edecektir.”
