İhracat ve teknoloji için 1.2 milyar dolarlık kaynak

VakıfBank, 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini başarıyla tamamladı. Banka bu kaynağı, 18 ülkeden 44 bankanın katılımı ve yüzde 110’un üzerinde yenileme oranıyla temin etti. 484 milyon dolar ve 574 milyon avrodan oluşan, 367 gün vadeli krediyle küresel piyasalarda belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin sürdüğü bir dönemde Türkiye ekonomisine duyulan güven bir kez daha teyit edilmiş oldu. Kredinin maliyeti dolar dilimi için SOFR artı yüzde 1,25, avro dilimi için ise Euribor artı yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti.

%110’UN ÜZERİNDE YENİLEME ORANI

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, sendikasyon işlemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla yüzde 110’un üzerinde yenilenen işlemin, bankanın uluslararası piyasalarda uzun yıllara dayanan güçlü muhabir ilişkilerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Arslan, “Sendikasyon kredimize 16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde olmayan 5 yeni bankanın sendikasyonumuza dahil olması, hem Bankamızın uluslararası piyasalardaki etkinliğinin güçlü şekilde devam ettiğini hem de Türk ekonomisine duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

İLK 5 AYDA 5,8 MİLYAR DOLARLIK YENİ KAYNAK

2026 yılında yurt dışı kaynak temininde güçlü ivmelerini sürdürdüklerini belirten Arslan, disiplinli bilanço yönetimi, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımları sayesinde uluslararası piyasalardan kaynak sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi. Arslan, yılın ilk çeyreğinde Dünya Bankası garantisi altında sağlanan 1,5 milyar avro tutarındaki fonlama ile ikinci çeyrekte küresel varlık yönetim şirketlerinden Apollo ile gerçekleştirilen 1,3 milyar dolarlık DPR işleminin ardından yenilenen sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisiyle birlikte ilk 5 ayda uluslararası piyasalardan toplam 5,8 milyar dolar yeni kaynak sağladıklarını ifade etti.

KALKINMA HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yurt dışından sağlanan finansmanın Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sunacak alanlarda değerlendirileceğini vurgulayan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank’ın kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda kaynakları ihracat, istihdam, teknoloji, verimlilik ve dijital dönüşüm odaklı sektörlere yönlendirmeyi sürdüreceğini söyledi. Banka, yeni dönemde de uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırarak sürdürülebilir büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.











