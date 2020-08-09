81 yeni çifte 200 bin TL destek

Yuva kurmayı düşünen gençler için başlatılan 'Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi sıkıntı nedeniyle evlilik yapamayan 27 yaşından küçük gençler için bu projeyi yürütüyor. 2017 yılında başlatılan çeyiz hesabı uygulamasında ilk destek ödemeleri geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılmıştı. Şu ana kadar 15 bankada 22 binden fazla katılımcı çeyiz hesabı açmış durumda. Çeyiz hesabına 2019 yılı için katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş. Çeyiz Hesabı ödemelerine ilişkin olarak, bu yılın ilk altı ayında 81 kişiye 200 bin 837 TL devlet katkısı ödemesi yapıldı.

9 BİN TL DESTEK

Düğün sezonunun başlamasıyla beraber vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konulardan biri de “çeyiz parası nasıl alınır?” konusu oldu. Türkiye'de ikamet etmek şartı olmadığından yurt dışındaki Türk vatandaşları da başvuru yapabiliyor. 27 yaşına kadar ilk evliliğini yapan ve çeyiz hesabına devlet desteğinden yararlanma şartlarını yerine getiren kişilerin 3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 20, verilebilecek tutar 6 bin 500 lira. 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 22, verilecek tutar ise 7 bin 500 lira, 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak devlet katkısı oranı yüzde 25, verilebilecek tutar 9 bin liraya kadar çıkıyor.

REKLAM