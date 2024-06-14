948 noktada kesim yapılacak: İstanbul Kurban Bayramı'na hazır

Kurban Bayramı'na iki gün kaldı. Kurban pazarlarında satışlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul il ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin bayramın son güne kadar sahada olacağını belirten İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 13 Mayıs'tan bu yana hayvanlarla ilgili denetim yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar 535 satış 948 adet kesim yeri belirlediklerine dikkat çeken Karaca şöyle konuştu: "Şile'de 161, Pendik'de 92, Beykoz'da 47,Tuzla'da 39, Çatalca'da 153, Silivri'de 99 noktada kesim yapılabilecek. Bakırköy, Eyüpsultan ve Sarıyer'de bu yıl kurban kesim noktası bulunmayacak. Şile'de 162, Çekmeköy'de 39, Pendik'te 92, Sancaktepe'de 30, Çatalca'da 153, Büyükçekmece'de 29 satış noktası bulunurken Beykoz, Kadıköy, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Güngören, Küçükçekmece ilçelerinde ise kurban satış noktaları bulunmuyor."





5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Hayvanların önce il ve ilçe tarım müdürlüğüne bağlı noktalarda sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul'a giriş yaptığını anlatan Karaca, kaçak girişlere geçit vermediklerini vurguladı. Karaca, şunları aktardı: "Kurban hizmetleri tebliğinin yayınlanmasıyla beraber biz, kaçak girişlere karşı tedbirlerimizi aldık. 13 Mayıs’tan itibaren yol denetimlerine başladık. Bu denetimlerde 49 araçta 735 büyükbaş bin 390 küçükbaş hayvanla ilgili 5 milyon liralık işlem uyguladık." Karaca, şehre 13 gün boyunca 45 bin büyükbaş, 72 bin küçükbaş hayvanın giriş yaptığını açıkladı.





KAN ANALİZLERİ ALINIYOR

Hayvanların sağlıklı olmasının hayati önemde olduğunu dile getiren Karaca, "Avrupa yakası şap hastalığında arınmış bölge. Bu nedenle bazı kurallar var; 15 gün öncesinde kan analizleri yapıldıktan sonra Avrupa yakasına girişlerine izin veriliyor. Anadolu yakasına gelenlerden sağlık raporu, Avrupa yakasına geçecek hayvanlardan ise Trakya’ya geçiş sertifikası ile kan analizleri alıyoruz" dedi. İstanbul'a 1 Haziran'dan bu yana kurbanlık girişinin yapıldığını ifade eden Karaca, "Geçen seneki rakamların aynısını bekliyoruz, geçtiğimiz yıl 76 bin büyükbaş 93 bin küçükbaş kesmiştik" şeklinde konuştu.





TARIM CEBİMDE İLE KONTROL EDİN

Kurban kesecek vatandaşların il ve ilçe komisyonlarınca izin verilmiş noktalardan hayvan satın almalarını isteyen Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurbanları işin ehli insanlara kestirsinler. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirler. Hayvan alırken, hayvanın dış görünüşü ve yaşına bakmaları gerekiyor. 'Tarım Cebimde' uygulamasından da küpe numarasını girerek kurbanlığın tüm bilgilerine ulaşabilirler.''



