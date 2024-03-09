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Ekonomi

98 ülkeden 75 bin kişilik Ülker ailesi

Ülker, Pladis ve Godiva gibi global markalarıyla, 98 ülke vatandaşı 75 bin çalışana ulaştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Her birimiz aynı amaç için çalışıyoruz" dedi.

İbrahim Acar
İbrahim Acar
04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:25 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yıldız Holding çalışanlarının yenilikçi projelerinin ödüllendirildiği “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” İstanbul'da düzenlendi. Tüm dünyadan ve Türkiye’den binlerce Yıldız Holding çalışanını bir araya getiren ve bu yıl 16.’sı düzenlenen Senenin Yıldızları Ödül Töreni’ne 10 kategoride 180 başvuru yapıldı. Türkiye’den Çin’e, İngiltere’den Suudi Arabistan’a, Mısır’dan Avustralya’ya ve Hollanda’dan Nijerya’ya kadar dünyanın dört bir yanından başvuruların değerlendirildiği ödül töreninde dereceye giren projeler 75 bin çalışanın ve uzman jürinin verdiği oylarla belirlendi.

"98 FARKLI MİLLETTEN ÇALIŞANIMIZ VAR"

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: “Yıldız Holding’de Goal21 dediğimiz bir hedefimiz var. Bu hedefimiz içindeki A harfi aslında İngilizce’deki Alignment yani Hizalanmayı temsil ediyor. Ama biz buna hizalanmak yerine Amaç Birliği diyoruz. Biz hizalanmak veya aynı kimseler olmak istemiyoruz, farklı olmak istiyoruz ve ne kadar farklıysak o kadar zenginiz diyoruz. 98 farklı ülkenin pasaportuna sahip 75 Bin’i aşkın çalışanımız ve tüm farklılıklarımızla her birimiz aynı amaç için çalışıyoruz” dedi.

ÖNEMLİ OLAN FIRSATLARI YAKALAYABİLMEKTİR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü ise kollektif üretimin önemine dikkat çekti. Tütüncü, “Değişimin sürekli ve mutlak olduğu günümüzde, ‘belirsizliği yönetmek’ şirketler için en kritik yetkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Belirsizlik; riskler kadar fırsatları da içinde barındırıyor. Burada önemli olan bakış açımızı, düşünce sistemimizi değiştirerek sadece risklere odaklanmak yerine fırsatlardan yararlanabilmek. Yıldız Holding çatısı altındaki 75 bin çalışan olarak, hepimizin bizi biz yapan özellikleri var. Ancak bu farklı özelliklerimizle hep birlikte hareket ettiğimizde kolektif etki ve değer üretebiliriz” diye konuştu.

Ali Ülker

Kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kuruluşundan bu yana çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimseyen bir kurum olarak kültürel farklılıkların sahip olduğumuz en büyük zenginlik olduğuna inandıklarını ifade etti. Ali Ülker, “Geçtiğimiz yılı, global değerlerimizden biri olan “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” yılı ilan ettik ve tüm şirketlerimizde bu alanda yürütülen projelere ivme kazandırdık. Başvuran onlarca iyi uygulama arasından pladis’in Nöroçeşitlilik Ağı Projesi en kapsayıcı ve yenilikçi proje olarak öne çıktı. Diğer yandan, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sürdürülebilirlik alanındaki projelerimizle pozitif dönüşüm sağlamaya devam ediyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik alanında entegre sürdürülebilirlik vizyonuyla küresel ölçekte üstlendiği liderlik ve bu alandaki öncü çalışmaları nedeniyle ödülün sahibi olan Ülker ekibini kutluyorum” dedi.

Ödül Kazanan Projeler

* Büyümeye Katkı: Teremyağ gururla sunar: 2023'te en hızlı büyüyen marka (Kerevitaş)

* Operasyonel Mükemmellik: Operasyonel Mükemmellik ile Kapasite Artışı ve Kayıp Azaltma (pladis Türkiye)

* En İyi Pazarlama Kampanyası: McVitie's True Originals Kampanyası (pladis UK)

* En İyi Pazar Payı Gelişimi: Sadece Boğaza İyi Değil, Pazar Payında da En İyi (pladis Türkiye)

* İnovasyon: Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünü Uzatma Yöntemine Yenilikçi Yaklaşım (ŞOK Marketler)

* Dijital Dönüşüm: Makinelerin Yükselişi (pladis Türkiye)

* İnsana Yatırım: OPeRa Sahne Alıyor (Yıldız Holding)

* Mutluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Besleyici Bisküvi (pladis Türkiye)

* Sosyal Medya Kahramanları: Sıfırdan Lezzetli Bir Youtube Kanalı Oluşturma: Hamur Bizim İşimiz (Kerevitaş)



#Yıldız Holdin
#Ülker
#Pladis
#Godiva
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