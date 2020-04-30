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Ekonomi AB ekonomisi koronavirüs darbesi İlk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü
DÜNYA EKONOMİSİ

AB ekonomisi koronavirüs darbesi: İlk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü

Dünyayı kasıp kavuran kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa Birliği ekonomisi alarm vermeye başladı. AB ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

AVRO BÖLGESİNDE GERİLEME BAŞLADI

  • Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı.
Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.

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