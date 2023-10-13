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Ekonomi

ABD Başkanı Biden ABD'li büyük şirketlerin üst yöneticileriyle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini görüşmek üzere aralarında Target, IBM ve Exelon'un da bulunduğu çeşitli sektörlerden büyük şirketlerin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

07:33 . 13/10/2023 Cuma
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çeşitli sektörlerden üst yöneticilerle görüştüğü bildirildi.


Toplantıya katılan üst yöneticilerin, şirketlerinin nasıl büyüdüğünü ve ülke ekonomisinin büyümesine nasıl katkıda bulunduğunu paylaştığı belirtilen açıklamada, Biden ve iş dünyası temsilcilerinin kamu sektörü destekli özel sektör öncülüğündeki yatırımların önemini vurguladığı aktarıldı.


Açıklamada, Bechtel Group Üst Yöneticisi Brendan Bechtel, Exelon Üst Yöneticisi Calvin Butler, General Catalyst Yönetim Kurulu Başkanı Kenneth Chenault, Target Üst Yöneticisi Brian Cornell, TIAA Üst Yöneticisi Thasunda Brown Duckett, IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna ve Otis Worldwide Üst Yöneticisi Judy Marks'ın görüşmeye katılan isimler olduğu kaydedildi.


Öte yandan Biden, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Amerikan iş dünyasının liderlerini, inşaat, imalat ve temiz enerjideki yatırım patlamamız da dahil olmak üzere ekonomimiz hakkında görüşmek üzere bir araya getirdim. Birlikte Amerika genelindeki topluluklardaki işletmeler ve işçiler için fırsatlar yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.





#ABD Başkanı Joe Biden
#ekonomi
#İş Dünyası
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