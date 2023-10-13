ABD Başkanı Biden ABD'li büyük şirketlerin üst yöneticileriyle görüştü

Toplantıya katılan üst yöneticilerin, şirketlerinin nasıl büyüdüğünü ve ülke ekonomisinin büyümesine nasıl katkıda bulunduğunu paylaştığı belirtilen açıklamada, Biden ve iş dünyası temsilcilerinin kamu sektörü destekli özel sektör öncülüğündeki yatırımların önemini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Biden, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Amerikan iş dünyasının liderlerini, inşaat, imalat ve temiz enerjideki yatırım patlamamız da dahil olmak üzere ekonomimiz hakkında görüşmek üzere bir araya getirdim. Birlikte Amerika genelindeki topluluklardaki işletmeler ve işçiler için fırsatlar yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.