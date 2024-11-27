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ABD için kritik veri açıklandı

ABD için kritik veri açıklandı

16:5727/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
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ABD'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı ve yüzde 2,8 ile beklentilere uygun gerçekleşti.

ABD’nin büyüme verilerine yönelik ikinci tahminler açıklandı.


2024 yılı 3. çeyrekte ABD ekonomisi beklentilere paralel olarak yüzde 2,8 oranında büyüdü.


Çekirdek enflasyon üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1 puan azaldı ve yüzde 2,1 oldu. Enflasyon ise yüzde 1,5 seviyesinde ölçüldü.



#ABD
#Ekonomi
#enflasyon

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