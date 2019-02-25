ABD ile Çin arasındaki savaşı bitirecek en açık işaret

ABD ve Çin 1 Mart Cuma gününe kadar anlaşmaya varamazsa, Trump Çin'den ithal ürünlere yönelik yüzde 10 olan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmeyi planlıyordu.

Trump hafta sonuna uzatılan görüşmelerin ardından bu gümrük vergilerinin şimdilik yükseltilmeyeceğini belirtti.

Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamasında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, para birimi gibi zorlu meseleler üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Trump "Bu sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı erteliyorum. Eğer taraflar daha fazla ilerleme kaydederse anlaşmayı nihai forma ulaştırmak amacıyla Başkanı Xi ile Florida'da Mar-a-Lago'da zirve planlıyorum. ABD ve Çin için çok güzel bir haftasonu" dedi.

Trump, müzakerelerin sonuçlandırılması için yeni bir son tarih belirlemedi, ancak Beyaz Saray'da toplanan ABD devlet yetkililerine, müzakerelerde her şey yolunda giderse "gelecek veya iki hafta boyunca çok büyük haberler" olabileceğini söyledi.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı yaptığı açıklamada, anlaşmanın amacına "giderek daha fazla yaklaşıldığını" söyledi, ancak müzakerelerin son aşamalara yaklaşırken daha da zorlaşacağı konusunda uyardı.

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