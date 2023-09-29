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Ekonomi

ABD merkezli Epic Games çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkaracak

ABD merkezli video oyunu geliştiricisi Epic Games, ekonomik daralma ve artan maliyetler nedeniyle çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkaracağını duyurdu.

12:03 . 29/09/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney'in çalışanlarına gönderdiği e-posta, şirketin web sitesinde paylaşıldı.


Buna göre Sweeney, çalışanların yaklaşık yüzde 16'sının işine son verileceğini bildirdi.


Şirketin geçen yıl satın aldığı çevrim içi müzik platformu Bandcamp'in de müzik lisanslama platformu Songtradr'a satılacağını belirten Sweeney, çocuklar için daha güvenli dijital deneyim oluşturma araçları sağlayan SuperAwesome hizmetinin büyük kısmının da devre dışı bırakılacağını ifade etti.


Kazanılan paradan fazlası harcalanıyor

Sweeney, bir süredir kazandıkları paradan çok daha fazlasını harcadıklarını vurgulayarak, şirketin bir sonraki evrimine yatırım yaptıklarını ve popüler oyunları Fortnite'ı "meta evrenden ilham alan bir ekosistem" olarak büyüttüklerini kaydetti.


Daha önce bu süreci işten çıkarmalar olmadan atlatabilecekleri konusunda iyimser olduğunu belirten Sweeney, ancak bunun gerçekçi olmadığını gördüğünü ifade etti.



#ABD
#Epic Games
#işçi
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