ABD'nin ticari ham petrol stokları 6 milyon 900 bin varil düştü

08:4330/10/2025, Perşembe
AA
ABD'nin benzin stokları bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu.
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 900 bin varil azalarak, 416 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 500 bin varil artışla, 409 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Buna karşın, ABD'nin benzin stokları bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu.

Üretimde artış

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 18-24 Ekim haftasında 15 bin varil artarak, 13 milyon 644 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 867 bin varil azalarak 5 milyon 51 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 158 bin varil artışla, 4 milyon 361 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

