Accor 2025’te 10 yeni oteli hizmete açacak

Dünyada 110’dan fazla ülkede 5 bin 700’den fazla oteli bulunan otelcilik grubu Accor, Türkiye operasyonlarının 2024 performansını açıkladı. Swîssotel, Handwritten, Mövenpick, Pullman, Mercure, Novotel, ibis, ibis Styles markaları altında 56 Premium, orta ölçekli ve ekonomi oteli ile faaliyet gösteren Accor Türkiye, 2024 yılında oda gelirlerinde 2023'e kıyasla yüzde 16 artış elde etti. Grup, sadakat programı ALL’un gelirlerini ise yüzde 54 artırdı.

Şirketin performansını değerlendiren Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomi Segmentten Sorumlu Türkiye Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, “Türkiye'de turizm sektöründe güçlü bir konuma ulaşma vizyonumuz doğrultusunda 2025 yılında aralarında Swissôtel ve Mövenpick gibi markaların da yer aldığı 10 yeni otel projesini hizmetine sunmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar da 20 yeni otelin açılışını planlıyoruz” diye konuyştu.