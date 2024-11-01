Turizmde 3. çeyrek rekoru

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 2023’e göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolarla rekor kırdı. İlk 9 aydaki ziyaretçi sayısı da 49 milyon 181 bin kişi olurken, 9 aylık gelir 46,9 milyar dolara ulaştı.
Turizmde vites artıran Türkiye, ağırladığı turist sayısını ve elde ettiği turizm gelirini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayını 45 milyon 230 bin ziyaretçi ağırlayan ve 44 milyar dolar turizm geliri elde eden Türkiye, bu rakamları geliştirmeyi başardı. İlk 9 aydaki ziyaretçi sayısı 49 milyon 181 bin kişi olurken, 9 aylık turizm geliri 46,9 milyar dolara ulaştı. Üçüncü çeyrekte 23 milyon 206 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye, 23,2 milyar dolarla bir çeyrekteki en yüksek turizm gelirine imza attı.
YIL SONU ZİYARETÇİ HEDEFİ 61 MİLYONA ÇIKARILDI
2024 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bütün bu gelişmeler ışığında yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz” dedi. Yılın ilk 9 aylık periyodunda 5,5 milyon ziyaretçiyle Rusya’nın ilk sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, 5,2 milyon ziyaretçiyle Almanya'nın ikinci ve 3,7 milyon ziyaretçiyle İngiltere’nin üçüncü sırada olduğunu dile getirdi.
GECELİK HARCAMA 107 DOLARA YÜKSELDİ
Ortalama kalış süresinin 2024’te 10,6 gün olduğunu vurgulayan Ersoy, “Yıl sonu tahmini 10.6-10.7 ortalama kalış süresiyle tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bunun geriye doğru gidiyor olması aslında normalleşme göstergesi ve sağlıklı bir gösterge, ilerleyen yıllarda bu aşağıya doğru inecek” dedi.
Ersoy, 2017’de 83 dolar seviyesinde olan kişi başı gecelik harcamanın ise, 2024’te 107 dolara yükseldiğini belirtti.
2018 İTİBARIYLA YENİ BİR STRATEJİ İZLİYORUZ
2017'in ilk 9 ayında 30 milyon 518 bin olarak devraldıkları Türkiye'ye ziyaretçi sayısının, 2024'te ise 49 milyon 181 bin olduğunu söyleyen Ersoy, turizmde 2018 itibarıyla yeni bir strateji izlendiğini belirtti. Bakan Ersoy, “Bu strateji değişikliğinin 2 önemli konusu vardı. Bir tanesi 'artık sadece nicelikte değil, nitelikte de ölçeklendirerek projelerimizi geliştireceğiz' dedik. Hem ziyaretçi sayılarını arttıracağız hem de kişi başı gecelik harcama tutarlarını yukarı doğru çekeceğiz" diye konuştu. Ersoy, ikinci önemli strateji değişikliğinin de Türkiye'yi jeopolitik konumu sebebiyle karşı karşıya kaldığı ve kalacağı krizlere dirençli hale getirmek olduğuna işaret ederek, "Önümüze gelen veriler de gösteriyor ki stratejiyi sektörümüzle devlet olarak el ele vererek başarıyla uyguluyoruz” dedi.
Haydarpaşa ile Sirkeci AVM ve otel olmayacak
- Haydarpaşa ve Sirkeci projelerine ilişkin bilgiler veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ağustos ayında Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgeleri geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Bakanlık olarak ‘Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür-Sanat Projesi’ ile ilgili çalışmalarımıza hızlı şekilde başladıklarını ifade eden Ersoy, “Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak” diye konuştu. İstanbul'un 16 milyonluk bir megakent olduğuna ve bu nüfusun büyük bir kesiminin Anadolu yakasında ikamet ettiğine işaret eden Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: “Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde de özel müzelerin yer almasını arzu ediyoruz. Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali'yle Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek, İstanbullularımıza ve ülkemize bu kazanımı sağlamak.”