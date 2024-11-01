Turizmde 3. çeyrek rekoru

Haydarpaşa ve Sirkeci projelerine ilişkin bilgiler veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ağustos ayında Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgeleri geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Bakanlık olarak ‘Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür-Sanat Projesi’ ile ilgili çalışmalarımıza hızlı şekilde başladıklarını ifade eden Ersoy, “Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak ama burada asla AVM ve otel olmayacak” diye konuştu. İstanbul'un 16 milyonluk bir megakent olduğuna ve bu nüfusun büyük bir kesiminin Anadolu yakasında ikamet ettiğine işaret eden Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: “Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bölgelerinde de özel müzelerin yer almasını arzu ediyoruz. Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali'yle Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek, İstanbullularımıza ve ülkemize bu kazanımı sağlamak.”