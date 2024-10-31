Bakan Bolat: İlk 9 aydaki dış ticaret açığı yüzde 31,1 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ticaretinde izlenen seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret ile temmuz-eylül dönemi turizm verilerini değerlendirdi.
Eylülde ihracatın yıllık bazda yüzde 1,9 azalışla 22 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, bu yılın 9 ayında ise ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 191,8 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Bolat, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 260,5 milyar dolara ulaştığına işaret etti.
Eylülde ithalatın yıllık bazda yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolar, bu yılın 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalarak 252,2 milyar dolar olduğunu bildiren Bakan Bolat, şunları kaydetti:
"Altın ve enerji hariç ihracatımız güçlü seyrini koruyor"
Bolat, ihracatın eylülde sınırlı gerilemesinin nedenlerinden birinin takvim etkisi olduğunun altını çizerek, bu durumun ihracat üzerinde yaklaşık 1 milyar dolar negatif etki yaptığının hesaplandığını belirtti.
"Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Bolat, bu yılın 9 ayında turizm gelirlerinin de 46,9 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: