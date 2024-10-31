Bakan Bolat: İlk 9 aydaki dış ticaret açığı yüzde 31,1 azaldı

"Yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 3,9 artışla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet ticaretinde izlenen söz konusu seyirle üç aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylülde de fazla vermeye devam edeceği tahmin ediliyor. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Bakanlık olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz"