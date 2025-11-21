Acentaları TÜRSAB karşılayacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda seyahat acentalarının uzun süredir yaşadığı karşılama sorunlarına çözüm getirmek amacıyla özel bir yolcu karşılama alanı olan TÜRSAB Meeting Point projesini hayata geçirdi.

Açık ve kapalı bölümleriyle seyahat acentalarının ve yolcularının güvenli, düzenli ve konforlu bir ortamda karşılamasına imkân tanıyor. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bağlıkaya, ‘’Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hayata geçirilen bu pilot uygulama yalnızca bir başlangıç ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarında da TÜRSAB Meeting Point karşılama alanlarının açılmaya devam edecek’’ dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yönlendirme eksikliğimi giderilmesi için yapılan çalışma hayata geçiyor. TÜRSAB, karşılama operasyonlarını daha düzenli, güvenli ve profesyonel şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2025 yılı Aralık ayında hizmete başlayacak bu pilot merkezi hayata geçirdi.

PROJE HAYATA GEÇTİ

Yeni yolcu karşılama alanı TÜRSAB Meeting Point’in açılışı, 20 Kasım 2025 Perşembe günü, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcıları Davut Günaydın ile Hasan Eker, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat ve beraberindeki TÜRSAB heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi.

YENİ MERKEZ KONFORU ARTTIRACAK

Gelen katı dış hatlar çıkış kapısı koridorunda konumlanan karşılama alanı toplam 240 metrekare büyüklüğe sahip. 140 metre kare kapalı, 100 metre kare açık bölümden oluşuyor. Seyahat acentaları ve yolcularının olumsuz hava şartlarından etkilenmeden beklemek zorunda kalmasını önleyerek hem yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyerek, Türkiye’nin turizm imajını güçlendiriyor.

KARMAŞA ARTIK SON BULACAK

Açılış konuşması yapan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Seyahat acentalarımızın yolcu karşılamalarında uzun süredir ciddi bir karmaşa yaşanıyordu. Seyahat acentalarımızın ve yolcularının olumsuz hava koşullarından korunabilecekleri bir kapalı alan bulunmuyordu. Bu yapısal sorunu çözmek amacıyla yeni bir karşılama merkezi oluşturduk. Hem kapalı hem açık alanlarıyla hizmet verecek bu tesisin üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. İş birlikleri için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

İHTİYAÇ OLAN HAVALİMANLARINA DA KURULACAK

Başkan Bağlıkaya, karşılama alanının işleyiş prensiplerini aktararak sürecin dijital rezervasyon ve kayıt altyapısı ile koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hayata geçirilen bu pilot uygulamanın yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarında da TÜRSAB Meeting Point karşılama alanlarının açılmaya devam edeceğini ifade etti.

BİR SONRAKİ HEDEF DALAMAN

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, yaptığı konuşmada fiziki yapısı ve hizmet kapasitesiyle öne çıkan bu merkezle birlikte üyelerimizin en önemli operasyonel sıkıntılarından birinin çözüldüğünü ifade ederek, “Transfer ve ulaşımdaki eksiklikleri gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Burayı pilot bölge olarak seçtik; İstanbul Havalimanı’nda, Dalaman’da ve turizm yoğunluğunun yüksek olduğu tüm havalimanlarında da hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

ARAÇLAR BEKLETMEDEN YOLCULARI ALACAK

Programda konuşan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise, ‘’Üyelerimiz önceden bildirdikleri yolcularını bu alanda rahatça karşılayabilecek. Görevlilerimiz transfer araçlarını hemen bilgilendirecek ve araçlar arka park alanından misafirlerini alacak.” ifadeleriyle değerlendirdi.

REZERVASYONLAR QR İLE OLACAK