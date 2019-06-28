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Ekonomi Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanlığı, bu yıl içinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

İSTİHDAM ATAĞI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulan personel alımı ilanlarının bugün yayımlanacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

  • "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bakanlığın personel alımıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak duyurdu.

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