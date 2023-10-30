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Ekonomi

AFAD duyurdu: Bağışların 63,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bağış hesabında toplanan 122 milyar liranın yaklaşık yüzde 50'sine tekabül eden 63,5 milyar lira, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere barınma ve nakdi yardım olarak ulaştırıldı.

Muhammed Emre Kömürcü
22:09 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:08 - 31/10/2023 Salı
AA
Afetzedelere harcanan miktarın 40 milyar 500 milyon 808 bin lirasını nakdi yardımlar, 23 milyar 74 milyon 393 bin 110 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.

Afetzedelere harcanan miktarın 40 milyar 500 milyon 808 bin lirasını nakdi yardımlar, 23 milyar 74 milyon 393 bin 110 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.

AFAD tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada bağış hesabında toplanan miktarın, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.



Bu kapsamda, bağış hesabında toplanan 121 milyar 940 milyon 635 bin 153 liradan 63 milyar 575 milyon 201 bin 110 liranın, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığı kaydedildi.


#AFAD
#bağış
#Kahramanmaraş
#depremzede
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