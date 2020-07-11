Afetlerde beslenmeye çözüm olacak: Kızılay İçecek yeni Ar-Ge merkezini hizmete açtı

Kızılay İçecek bünyesinde satışa sunulacak inovatif ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden suyu ihracatında da Kızılay'ı çok daha iddialı bir konuma taşıyacak Ar-Ge merkezi, Afyonkarahisar'da açıldı.

Afet ve acil durumlarda beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet standartlarını sürekli geliştiren Türk Kızılay, bu görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge merkezini hizmete açtı. Kızılay İçecek bünyesinde satışa sunulacak inovatif ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden suyu ihracatında da Kızılay'ı çok daha iddialı bir konuma taşıyacak Ar-Ge merkezi, Afyonkarahisar'da açıldı. Toplamda 600 metrekare alan içerisinde kurulan Ar-Ge Merkezi'nde 20 uzman çalışıyor. Ar-Ge merkezinin açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni Ar-Ge merkezinin Kızılay'ın hizmet standartlarını sürekli geliştirecek bir faaliyet alanı olarak hayata geçirildiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE PAZAR LİDERİYİZ

Türkiye'de bulunan tüm doğal zenginlikler içerisinde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olan şifalı su kaynaklarının tarih boyunca bu toprakların farklı medeniyetlerine hayat verdiğini dile getiren Kınık, "Milattan önce 700 ve 1200'lü yıllar arasında Eskişehir-Afyon-Kütahya sınırları içinde yaşayan Frigler'den başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorlukları döneminde şifa kaynağı olarak kullanılmış mineralli sular, 1926'dan beri Kızılay tarafından şişelenerek satışa sunuluyor" dedi.

Afyonkarahisar Maden suyu sahasından elde edilen gelirin iyilik ve hayır işlerinde kullanıldığını belirten Kınık, Hem Erzincan hem de Afyonkarahisar markaları Türkiye'de pazar lideri. Afyonkarahisar maden suyumuz Türkiye'nin en yüksek mineralli suyudur. Geçmişte eczanelerde ilaç diye satılırdı. Erzincan ise dünyanın en yüksek magnezyum mineralini barındıran suyudur" diye konuştu.

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AR-GE İÇİN GEREKLİ PATENTLER ALINDI

Kerem Kınık, Ar-Ge merkezinde afetlerde ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecekler ile bunların üretilmesinde rol oynayacak ekipmanların geliştirilmesi için çalışmalar yapılacağını söyledi. Böylece insani yardım faaliyetlerinde ve afetlerde çok daha profesyonel ürün ve gıdalarla insanlara ulaşarak beslenme konusunda daha profesyonel çözümler üretebileceklerini dile getiren Kınık, içerisinde 3 laboratuvarın bulunduğu merkezde 20 Ar-Ge uzmanının çalıştığını bildirdi. Kınık, "Afetlerde özellikle ihtiyaç duyulan sürdürülebilir su temini ve uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda çalışmalara başladık ve bu konuda 4 patentimizi aldık. Sadece bu alanlarda değil tekstil, mekanik, tarım ve kalkınma gibi pek çok alanda da çalışmaları sürdüreceğiz" bilgisini verdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de, Kızılay Maden Suyu'nun Türkiye'nin ve kentin önemli bir değeri olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'ın UNESCO tarafından dünyada gastronomi alanında ilk 36 şehir arasında gösterilmesinde Kızılay Maden Suyu'nun burada olmasının çok büyük faydasını gördüklerini söyledi.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 2 MİLYAR ŞİŞE

Metin Kul

Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul ise, Kızılay maden sularının birbirinden değerli iki farklı kaynağa sahip tek marka olduğunu belirterek, “Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu, Türkiye’nin en yüksek toplam mineral değerine sahipken, Kızılay Erzincan Maden Suyu da dünyanın en yüksek magnezyum içeriğine sahip. Üstelik fabrikalarımızda üretilen 30 farklı ürünün satışından elde ettiğimiz gelirin tamamını Türk Kızılay Derneği eliyle insani yardım için kullanıyoruz” dedi. Kul, maden suyu fabrikalarının yıl sonu itibarıyla sahip olacakları yıllık 2 milyar şişe üretim kapasitesiyle dünyanın sayılı üretim sahaları arasında yer aldığını kaydederek, “Yatırımlarını ve dağıtım ağını her geçen gün büyüten Kızılay İçecek, ihracat ağını da aynı oranda her geçen gün genişletiyor” dedi.

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