Afrika ile ticaret hedefi 50 milyar $

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan Afrika temasları sırasındaki ilk durağı olan Cezayir ziyaretinde, bölge ile ticareti geliştirecek anlaşmalar imzaladı. Erdoğan, önceki gün Türkiye-Cezayir İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye için Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın, ticari ve ekonomik çıkarın ötesinde bir anlamı vardır. Ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek taraflı bir kazanç hevesinin ürünü değildir, olmamıştır. Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız” dedi.

KAZAN -KAZAN POLİTİKASI

“Ülkemizin bu topraklara bakışı asla tek taraflı bir kazanç hevesinin ürünü değildir, olmamıştır. Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız” diyen Cumhurbaşkanı, Erdoğan, el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek Türkiye-Afrika ticaretini 50 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefledikleri arzusunu dile getirdi.

AFRİKA İLE İŞ KONSEYİ SAYIMIZ 45’E YÜKSELDİ

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iş konseyi sayısının 2015’te 30 iken, 2019’da 45’e yükseldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “22 program ofisiyle TİKA, kıta genelinde yeni ve özgün bir kalkınma modelinin sancaktarlığını yapıyor. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları İstanbul’dan 38 Afrika ülkesindeki 58 noktaya uçuş düzenliyor. Türkiye Bursları’yla 4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Kıta ile ilişkimizi daha da ilerleteceğiz” şeklinde konuştu.

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TEMİNAT MEKTUBU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyi müteakip, Ticaret Bakanlığı ve DEİK organizasyonunda İstanbul’da Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu’nu gerçekleştirmeyi öngördüklerini dile getirdi. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin uzun süredir 4 milyar dolar civarında seyrettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ticaretimizi kısa sürede 5 milyar dolara çıkartma kararını aldık. Ayrıca imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin kuruluşunu gerçekleştirdik” diye konuştu.Türk şirketlerinin bugüne kadar Cezayir’de 16,1 milyar dolar değerinde 377 projeye imza attıklarını anlatan Erdoğan, bu rakamlarla Cezayir’in Türkiye’nin en fazla müteahhitlik projesi üstlendiği 8’inci ülke olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, “Son dönemde teminat mektuplarında yaşadığınız sıkıntıyı da aştığımızda bu meblağın daha da artacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

CEZAYİR İLE STA YOLDA

Türkiye ve Cezayir’in müşterek hedeflerine çok daha kararlı ve hızlı yürüyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticari hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle sizlerin potansiyeline ket vuran bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu kadar köklü ve güçlü bağlara sahip Türkiye ile Cezayir arasında, halen serbest ticaret anlaşmasının bulunmaması ciddi bir eksikliktir ama bugün inşallah bakanlarımız kendi aralarında aldılar, adımı da inşallah süratle atacaklar” ifadelerini kullandı.

Ek ithalat vergileri ticareti olumsuz etkiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012’de Ankara’da yapılan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın tekrar düzenlenmesi için de mutabakata vardıklarını bildirerek, “2019 yılında yürürlüğe konulan ek ithalat vergileri ve otomobillerde tarife kontenjanı firmalarımızı ve ikili ticaretimizin gelişimini olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde vize rejiminde bazı esneklikler sağlanması sizlerin hareket kabiliyetini inşallah artıracaktır.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin başkaları gibi Cezayir’e sadece ürün satmadığına, aynı zamanda istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımlara da giriştiğine işaret eden Erdoğan, Cezayir’de faaliyet gösteren binin üzerinde Türk sermayeli şirketin toplam yatırım tutarının 3,5 milyar doları aştığını, bu yatırımlarıyla Türk müteşebbislerin yaklaşık 10 bin Cezayirli’ye iş imkanı sunduğunu aktardı.