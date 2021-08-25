Ekonomi Afrika Türkiyeden alımları artıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrika Türkiye’den alımları artıracak

Pandemi sonrası normalleşme ile birlikte eski günlerine dönen Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, fiziki ve online fuarlarla ürünlerini görücüye çıkarıyor. Türk hazır giyim markalarını dünyanın her yerine ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Afrika’nın Türkiye’den alımlarını artıracağını söyledi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Afrika Türkiye’den alımları artıracak
Fiziki fuar ile online fuarı birleştirdiklerini belirten Eraslan, fuar alanında kurdukları özel sistemler aracılığıyla satış ekiplerinin İstanbul’a gelemeyen alıcılarla canlı bağlantılar kurduklarını söyledi.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, pandemi sonrasında normalleşme ile birlikte hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, 23 - 25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlen Dosso Dossi Fashion Show'da fiziki ve online fuarlarla ürünlerini görücüye çıkardı. Etkinlik, yaklaşık bin alıcının buluşmasına ev sahipliği yaptı. Son dönemde Afrika ülkelerinden Türk ürünlerine ilginin arttığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Afrika’nın Türkiye’den alımlarını artıracağını söyledi.

Hikmet Eraslan
Hikmet Eraslan

ALICI İLE SATICIYI BULUŞTURDU

  • Eraslan, yaklaşık 8 aydır sektörün eski ritmine dönmeye başladığını ifade ederek, Türk tekstilinin dünyada başarılı olduğunu söyledi. İstanbul’un 3-4 yıl sonra Antalya kadar müşteri potansiyeline sahip olacağına işaret eden Eraslan, “Fuarda, yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte 10 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇİN SINIRINA MADE IN TURKEY DAMGASINI VURACAĞIZ

İstanbul’un ardından fuarlara devam edeceklerini belirten Hikmet Eraslan, sırada Çin sınırındaki Kazakistan’ın başkenti Almaty olduğunu söyledi. Eraslan, şu bilgileri verdi: “Hedefimiz tekstil ürünlerimizi İpek Yolu güzergâhındaki tüm pazarlara sokmak. Çin sınırına Made In Turkey damgasını vuracağız. Potansiyel ticaret hacminin yanısıra Çin’e açılan kapı olması nedeniyle Almaty’nın stratejik bir önemi var.”

ONLINE’DA BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ

  • Fiziki fuar ile online fuarı birleştirdiklerini belirten Eraslan, fuar alanında kurdukları özel sistemler aracılığıyla satış ekiplerinin İstanbul’a gelemeyen alıcılarla canlı bağlantılar kurduklarını söyledi. Eraslan, “Bünyemizde bulunan 500 marka ile her geçen gün ulaştığımız ülke sayısını da artırıyoruz. Online satışlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 200’lük bir artış söz konusu. Online toptan kanalımızı oldukça hareketlendirdi. 20 bin müşteri online üzerinden alışveriş yapacak şekilde giriş çıkış yaptı” diye konuştu.
Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Mehmetçik yurda dönüyor

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.