Afrika Türkiye’den alımları artıracak

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, pandemi sonrasında normalleşme ile birlikte hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, 23 - 25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlen Dosso Dossi Fashion Show'da fiziki ve online fuarlarla ürünlerini görücüye çıkardı. Etkinlik, yaklaşık bin alıcının buluşmasına ev sahipliği yaptı. Son dönemde Afrika ülkelerinden Türk ürünlerine ilginin arttığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Afrika’nın Türkiye’den alımlarını artıracağını söyledi.

Hikmet Eraslan

ALICI İLE SATICIYI BULUŞTURDU

Eraslan, yaklaşık 8 aydır sektörün eski ritmine dönmeye başladığını ifade ederek, Türk tekstilinin dünyada başarılı olduğunu söyledi. İstanbul’un 3-4 yıl sonra Antalya kadar müşteri potansiyeline sahip olacağına işaret eden Eraslan, “Fuarda, yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte 10 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇİN SINIRINA MADE IN TURKEY DAMGASINI VURACAĞIZ

İstanbul’un ardından fuarlara devam edeceklerini belirten Hikmet Eraslan, sırada Çin sınırındaki Kazakistan’ın başkenti Almaty olduğunu söyledi. Eraslan, şu bilgileri verdi: “Hedefimiz tekstil ürünlerimizi İpek Yolu güzergâhındaki tüm pazarlara sokmak. Çin sınırına Made In Turkey damgasını vuracağız. Potansiyel ticaret hacminin yanısıra Çin’e açılan kapı olması nedeniyle Almaty’nın stratejik bir önemi var.”

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