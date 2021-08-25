Afrika Türkiye’den alımları artıracak

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, pandemi sonrasında normalleşme ile birlikte hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, 23 - 25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlen Dosso Dossi Fashion Show'da fiziki ve online fuarlarla ürünlerini görücüye çıkardı. Etkinlik, yaklaşık bin alıcının buluşmasına ev sahipliği yaptı. Son dönemde Afrika ülkelerinden Türk ürünlerine ilginin arttığını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Afrika’nın Türkiye’den alımlarını artıracağını söyledi.
ALICI İLE SATICIYI BULUŞTURDU
- Eraslan, yaklaşık 8 aydır sektörün eski ritmine dönmeye başladığını ifade ederek, Türk tekstilinin dünyada başarılı olduğunu söyledi. İstanbul’un 3-4 yıl sonra Antalya kadar müşteri potansiyeline sahip olacağına işaret eden Eraslan, “Fuarda, yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte 10 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
ÇİN SINIRINA MADE IN TURKEY DAMGASINI VURACAĞIZ
İstanbul’un ardından fuarlara devam edeceklerini belirten Hikmet Eraslan, sırada Çin sınırındaki Kazakistan’ın başkenti Almaty olduğunu söyledi. Eraslan, şu bilgileri verdi: “Hedefimiz tekstil ürünlerimizi İpek Yolu güzergâhındaki tüm pazarlara sokmak. Çin sınırına Made In Turkey damgasını vuracağız. Potansiyel ticaret hacminin yanısıra Çin’e açılan kapı olması nedeniyle Almaty’nın stratejik bir önemi var.”
ONLINE’DA BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ
- Fiziki fuar ile online fuarı birleştirdiklerini belirten Eraslan, fuar alanında kurdukları özel sistemler aracılığıyla satış ekiplerinin İstanbul’a gelemeyen alıcılarla canlı bağlantılar kurduklarını söyledi. Eraslan, “Bünyemizde bulunan 500 marka ile her geçen gün ulaştığımız ülke sayısını da artırıyoruz. Online satışlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 200’lük bir artış söz konusu. Online toptan kanalımızı oldukça hareketlendirdi. 20 bin müşteri online üzerinden alışveriş yapacak şekilde giriş çıkış yaptı” diye konuştu.