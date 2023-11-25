Ahırlar yeniden doldu

6 Şubat depreminde hayvanları telef olan üreticilerin kayıpları büyük oranda karşılandı. Telef olan 43 bin 317 küçükbaşın tamamı, 5 bin 804 büyükbaş hayvanın ise 4 bin 265’i vatandaşa dağıtıldı. Böylece depremde zarar gören illerde telef olan hayvanların yüzde 95’i karşılandı. Büyükbaşta son bin 539 hayvan TİGEM tarafından yıl sonuna kadar dağıtılacak.