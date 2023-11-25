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Ekonomi

Ahırlar yeniden doldu

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:38 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

6 Şubat depreminde hayvanları telef olan üreticilerin kayıpları büyük oranda karşılandı. Telef olan 43 bin 317 küçükbaşın tamamı, 5 bin 804 büyükbaş hayvanın ise 4 bin 265’i vatandaşa dağıtıldı. Böylece depremde zarar gören illerde telef olan hayvanların yüzde 95’i karşılandı. Büyükbaşta son bin 539 hayvan TİGEM tarafından yıl sonuna kadar dağıtılacak.

2 YIL SATMAK YASAK

Üreticiye dağıtılan küçükbaşların değeri 346 milyon 536 bin TL’yi bulurken büyükbaşların değeri 551 milyon 380 bin TL oldu. Ayrıca deprem bölgesine verilen hayvanların tamamı da yurt içinde yetiştirilen bölge şartlarına adapte olmuş hayvanlardan oluşuyor. Hayvanları alan yetiştiriciler teslim aldığı hayvanlarını 2 yıl süresince, mücbir sebepler dışında satamıyor ve devredemiyor.



#deprem bölgesi
#ekonomi
#Hayvancılık
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