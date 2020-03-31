Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 62 kurum ve kuruluşa 2020de 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
İŞ DÜNYASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 62 kurum ve kuruluşa 2020'de 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi.” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Kamuya ilave 6 bin atama gerçekleştirilecek.
Kamuya ilave 6 bin atama gerçekleştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içerisinde 6 bin 219 ilave atama yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayılarının Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiği vurgulandı.

Söz konusu atamaların yeni tip koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için destekleyici olacağının belirtildiği açıklamada, bu yılın şubat ayında Cumhurbaşkanı Kararı ile 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere 1066 atama izni verildiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

  • Cumhurbaşkanı Kararı ile 127 üniversiteye 1016 ilave atama yapılacağı, böylece 2020'de açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversitelerin toplamda 1651, diğer kurumların da 6 bin 650 ilave atama gerçekleştirmiş olacağı kaydedildi.

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