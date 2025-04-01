Aile Fonu’nda ‘gelir' şartına son

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu tarafından yeni evlenecek çiftlere verilen 150 bin TL’lik faizsiz kredi de kapsam genişletilirken kriterleri de esnetiliyor. Geçen yıl 15 Şubat’ta start verilen Aile ve Gençlik Fonu’nun verdiği kredi bugün kadar 100 binin üzerinde başvuru yağdı. İlgiyi dikkate alan hükümet, Aile Yılı’nı da dikkate alarak genişletici adımlar üzerinde duruyor. Buna göre Fon’dan faydalanacak genç çiftler için kriterler esneyecek.





ASGARİ ÜCRET MADDESİ KALKACAK

Nüfus Politikaları Kurulu’nda bu noktada çalışma yapıldığı öğrenildi. Kurul’un ilk toplantısında esnetilen kriterlerin müjdesi verilecek. Bu müjdeler arasında ise en önemli şartın gelir kriteri olacak. Şu anda mevcut gelir kriteri şartı çiftlerin gelirinin 2.3 asgari ücreti aşmaması şeklinde. Bu kriter kaldırılacak. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyenlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları, evlenmelerinin ardından da sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri şartları ise devam edecek.





GENÇLERE DÜĞÜN SALONU MÜJDESİ

Öte yandan bölge bölge Aile Gençlik Fonu için çalışmalar yapılıyor. Etki analizleri de göz önünde bulunduruluyor. Yapılan çalışmalar kapsamında gençlere yönelik düğün salonu tahsisleri de ön plana çıkıyor. Söz konusu düzenlemenin yeni evlenecek çiftlerin ekonomik durumuna katkı yapması bekleniyor. Aile Yılı kapsamındaki düzenlemelerin genç çiftlere sosyal destekleri kapsayacak şekilde devam etmesi bekleniyor.







