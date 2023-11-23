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Ekonomi

Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fonun yasallaşması üzerine yaptığı paylaşımında ''Petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:36 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor

Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylelikle Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını belirtti.


'Gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracağız'


Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.

Petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını kaydeden Göktaş, "Ayrıca fon aracılığıyla gençlerin girişimlerine, gelişimlerine ve sosyal risklerden korunması projelerine de destek olacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.




#Aile ve Gençlik Fonu
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Kredi
#Faizsiz kredi
#Kenan Biter
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Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor: Evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak teklif Meclis’ten geçti