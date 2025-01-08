AJet’in yeni yılda ilk rotası Cezayir oldu

Törende konuşma yapan Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AJet’in yeni hattı ile Türkiye-Cezayir arasındaki güçlü ve dostane ilişkilerde yeni bir aşamaya ulaşıldığına işaret etti. Küçükyılmaz, yeni hattın seyahatleri kolaylaştırmakla kalmayıp, ticaret, turizm ve iki ülke arasındaki kültürel iş birliği için de yeni ufuklar açacağını dile getirdi.