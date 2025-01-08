AJet’in yeni yılda ilk rotası Cezayir oldu

Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, Mısır’dan sonra Kuzey Afrika’da ikinci rotasını devreye aldı. Yeni yılın ilk hat açılışını Sabiha Gökçen’den Cezayir'e yapan AJet, bu ülkeye haftanın 5 günü uçacak.
Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, Mısır’dan sonra Kuzey Afrika’da ikinci rotasını devreye aldı. İstanbul’un önemli havalimanı Sabiha Gökçen’den, Cezayir’e ilk sefer yapıldı. 6 Ocakta yapılan uçuşla ticaret ve turizmin gelişmesi amaçlanırken, haftanın 5 günü (Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar) yolculuk yapılabilecek.
SU TAKIYLA KARŞILANDI
AJet’in, Cezayir’e ilk uçuşu öncesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törene, AJet yöneticileri ve havalimanı üst yönetimi katıldı. Üç buçuk saat süren ilk uçuşun ardından uçak Cezayir’de havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı. Huari Bumedyen Havaalanı’nda yapılan tören, Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı CEO'su Mokhtar Said Mediouni ile AJet ve havalimanı yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.
İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK
- Törende konuşma yapan Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, AJet’in yeni hattı ile Türkiye-Cezayir arasındaki güçlü ve dostane ilişkilerde yeni bir aşamaya ulaşıldığına işaret etti. Küçükyılmaz, yeni hattın seyahatleri kolaylaştırmakla kalmayıp, ticaret, turizm ve iki ülke arasındaki kültürel iş birliği için de yeni ufuklar açacağını dile getirdi.