AK Parti'li Elitaş: Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi tamamlandı

Borç yapılandırması paketinin detayları belli oldu. Vergi borcu olan ve yapılandırma bekleyenler için güzel haber hafta başında yapılan Kabine Toplantısı’ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, gümrük müdürlükleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı gibi kamu kurumlarının alacağı borçlara ilişkin düzenleme yapılacağını ifade etti. Vergi borcu olanlar ve ödeme yapmak isteyenler araştırmalarına hız verdi. Peki vergi borçları silindi mi, ne zaman silinecek? İşte kamu alacaklarına getirilen yapılandırma ile ilgili sorular ve cevapları...