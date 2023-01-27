AK Parti'li Elitaş: Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi tamamlandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Borç yapılandırma teklifine ilişkin Kanun teklifinin tamamlandığını duyurdu. Elitaş açıklamasında: Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. ifadelerini kullandı
14:52 . 27/01/2023 Cuma
DHA
Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Borç yapılandırma teklifine ilişkin Kanun teklifinin tamamlandığını duyurdu. Elitaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında. Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi üfe oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz."
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