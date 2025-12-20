Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Akaryakıt fiyatına müdahale yok

Akaryakıt fiyatına müdahale yok

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Abdulkadir Uraloğlu.
Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hükümetin akaryakıt fiyatlarına müdahalesinin söz konusu olmadığını kaydederek, fiyatların serbest piyasa şartlarına göre belirlendiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, akaryakıttan her yıl ocak ve temmuzda ÖTV maktu tutarı kadar vergi alındığını ve bunun dışında bir verginin alınmadığını ifade etti. Benzinde de KDV ve ÖTV dahil toplam vergi yükünün yüzde 42,2 seviyesine gerilediğini vurguladı.

KALKINMA YOLU DİYARBAKIR'A UZANACAK

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Gaziantep ve Kapıkule'ye kadar demir yolu ve otoyolla bağlanacağını ve demir yolu bağlantısının Diyarbakır’a kadar uzanacağını söyledi. Milletvekillerinden gelen Diyarbakır-Erbil uçuş talebini de inceleyeceklerini kaydeden Uraloğlu, Malatya için hızlı tren çalışması içinde olduklarını aktardı. Tunceli'ye 3 kara yolu açtıklarını ifade eden Uraloğlu, Singeç Köprüsü'nün, Tunceli ve Elâzığ'ı birbirine bağlayan Pertek Köprüsü'nün projesinin önümüzdeki sene bitirileceğini kaydetti.



#Abdulkadir Uraloğlu
#Ekonomi
#Akaryakıt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?