Akaryakıt fiyatına müdahale yok

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, akaryakıttan her yıl ocak ve temmuzda ÖTV maktu tutarı kadar vergi alındığını ve bunun dışında bir verginin alınmadığını ifade etti. Benzinde de KDV ve ÖTV dahil toplam vergi yükünün yüzde 42,2 seviyesine gerilediğini vurguladı.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Gaziantep ve Kapıkule'ye kadar demir yolu ve otoyolla bağlanacağını ve demir yolu bağlantısının Diyarbakır’a kadar uzanacağını söyledi. Milletvekillerinden gelen Diyarbakır-Erbil uçuş talebini de inceleyeceklerini kaydeden Uraloğlu, Malatya için hızlı tren çalışması içinde olduklarını aktardı. Tunceli'ye 3 kara yolu açtıklarını ifade eden Uraloğlu, Singeç Köprüsü'nün, Tunceli ve Elâzığ'ı birbirine bağlayan Pertek Köprüsü'nün projesinin önümüzdeki sene bitirileceğini kaydetti.