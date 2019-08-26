Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzereMotorinde 11,Benzinde 16 Krş/Ltpompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

— EPGİS (@trepgis) August 26, 2019

27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 5 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı27/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzereLPG Otogazda 5 Krş/Ltpompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

— EPGİS (@trepgis) August 26, 2019

Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EKONOMİ Benzin ve motorine zam