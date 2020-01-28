Ekonomi Akaryakıtta çifte indirim 23 kuruşluk indirim geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta çifte indirim: 23 kuruşluk indirim geldi

Motorin ve benzinin litre fiyatında ortalama 23 kuruş indirim yapıldı. Motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 23 kuruş olarak yansıdı. Motorinde litre başına indirimden kalan 2 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulması için kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugün uygulamaya giren söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 23 kuruş olarak yansıdı.

  • Motorinde litre başına indirimden kalan 2 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulması için kullanıldı.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,62 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,56 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,63 liradan 6,42 liraya indi.

Ankara'da ortalama 7,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 7,05 liradan 6,82 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 6,91 liraya düştü.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

  • Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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