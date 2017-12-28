Akbank kredi kartına onay verme işlemleri

Kredi kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılmasına sayılı günler kaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı karara göre 31 Aralık 2017 son gün. Bu tarihe kadar onay vermeyenlerin banka kartları ve kredi kartları online alışverişe kapatılacak. Kredi kartı sahiplerinin kartlarını internetten kullanmaya devam etmek için mutlaka ilgili bankaya onay vermesi gerekiyor.

Peki Akbank kredi kartı internet alışverişine nasıl açılır ve nasıl onay verilir? Sizler de birkaç adımla birlikte kredi kartlarınızdan alışverişe onay verebilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte Akbank kredi kartını internete açma işlemi…

“INTERNET” yazıp 8885’e ücretsiz SMS gönderebilir, 444 25 25’i Akbank Müşteri Hizmetlerini arayabilir, Akbank Direkt’i kullanabilir veya Akbank şubelerinden işlem sağlayabilirsiniz.

3 yöntem var

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var.

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Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

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