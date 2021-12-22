Ekonomi Akdenize kaliteli hava Deniz taşıtlarında kullanılan yakıttaki kükürt içeriği azaltılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akdeniz’e kaliteli hava: Deniz taşıtlarında kullanılan yakıttaki kükürt içeriği azaltılacak

21 ülke ve 520 milyon insana ev sahipliği yapan Akdeniz’de deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği üç yıl içerisinde beşte bir azaltılarak hava kalitesi yükseltilecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Akdeniz’e kaliteli hava: Deniz taşıtlarında kullanılan yakıttaki kükürt içeriği azaltılacak
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Akdeniz’in kirlenmesini önlemek için yapılan ve Türkiye’nin iki yıllığına sekretaryasını üstlendiği Barselona Sözleşmesi’nde önemli ‘yeşil atılımlar’ yapılıyor.

21 ülke ve 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan, 11 bin 700’ü endemik olmak üzere 25 bin bitki, 17 binden fazla deniz türüne yuva olan Akdeniz için Türkiye’nin sekreteryasında önemli adımlar atılacak.

Yüz ölçümü 2.5 milyon kilometrekareyi aşan Akdeniz’in tamamı aralık başında Antalya’da düzenlenen bakanlar konferansı sonucunda “kükürtdioksit emisyon kontrol alanı” ilan edildi. Bu kararla, 2025’e kadar Akdeniz’de seyreden deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği beşte bir seviyesine indirilerek hava kalitesinin yükselmesi sağlanacak.

Barselona Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı temmuz ayında Antalya’da yapılmıştı.
Barselona Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı temmuz ayında Antalya’da yapılmıştı.

DENİZ ÇÖPLERİYLE MÜCADELE

Bir diğer önemli karar ise önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirleyecek olan ‘2022-2027 Dönemi Orta Vadeli Strateji Belgesi’nin eksiksiz uygulanması oldu. Deniz çöpleri yönetiminde müşterek hareket etmek için bölgesel bazlı planların hazırlanması da dikkat çeken kararlardan biri.

LİMAN VE KIYI KENTLERİ

‘Havayı kirleten emisyonların azaltılmasına yönelik benimsenen önlemlerin ve aynı zamanda Akdeniz boyunca limanların ve kıyı kentlerinin karbondan arındırılmasına, enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğine geçişe yardımcı olan önlemlerin hızla uygulanması teşvik edilecek.

Akdeniz, bir bütün olarak Kükürt Oksitler için Emisyon Kontrol Alanı olarak belirlenecek. 2022 ortasına kadar Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne, Akdeniz ekosisteminin ve insanlarının sağlığını zamanında iyileştirmeye yönelik teklif sunulacak. Denizcilik emisyonlarını en aza indirmek ve önemli sağlık ve çevresel faydalar elde etmek için 2022-2023 döneminde Akdeniz’de bir Nitrojen Oksit Emisyon Kontrol Alanı’nın fizibilitesi araştırılacak.

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