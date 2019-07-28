Ekonomi Akıllı mühimmat Atom göreve başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor

Hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen "35 mm Parçacıklı Mühimmat"ın kabul süreci başarıyla tamamlandı. 4 kilometre etkili menzile sahip Atom, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, İHA'lar, savaş uçakları, helikopterler ve çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor.

Haber Merkezi AA
Milli mühimmat Atom
Milli mühimmat Atom

ASELSAN'ın hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla geliştirdiği 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) göreve başlıyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 27 Aralık 2017'de imzalanan 35 mm Hava Savunma Sistem Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Sözleşmesi kapsamında, ilk teslimat kalemi olan 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) kabulü, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonu'nda icra edilen testlerle tamamlandı.

  • Proje için ASELSAN Macunköy yerleşkesinde tapa otomatize üretim hattı kuruldu.

Sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla yeni nesil programlanabilir parçacıklı mühimmat kullanımı gündeme geldi.

Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içerisinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti; klasik mühimmat tipleri ile etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet-etkin hava savunma çözümü sağlıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen dip tapalı bir akıllı mühimmat olan Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor.

Farklı görevler için farklı Atom

Geliştirilmiş parçacık saçılımına sahip Atom, 4 kilometre etkili menzille, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklı görev yapıyor.

Atom'un görevlere yönelik 3 farklı versiyonu bulunuyor.

Atom 35 mm Hava Savunma; havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları, helikopterler, çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor.

REKLAM

Atom 35 mm ZMA; ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçlar, piyade birlikleri, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikler ve İHA'ları etkisiz hale getiriyor.

Atom 35 mm C-RAM; havan mühimmatları, roketler ve İHA'lara karşı kullanılıyor.

"Füze avcısı" ve Korkut'a güç katacak

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi hedefi için önemli bir kilometre taşı olan 35 milimetre Hava Savunma Sistemleri Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi Sözleşmesi kapsamında, havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve "Füze Avcısı" unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin seri üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilecek sistemler Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına teslim edilecek.

Seri üretimi devam eden Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nde (Korkut) de parçacıklı mühimmatlar kullanılabiliyor.

Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor
EKONOMİ
Karadeniz somonu Rusya'dan büyük talep görüyor

Beyaz eşyayı yurt dışı sırtladı
EKONOMİ
Beyaz eşyayı yurt dışı sırtladı

Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak
EKONOMİ
Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak
İdlibe hava saldırıları durmuyor

İdlib'e hava saldırıları durmuyor

​Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Sudanda 3 Haziran olayların bilançosu

Sudan'da 3 Haziran olayların bilançosu

AGK kararıyla internete erişim, bir aydan uzun süre engellenmişti.
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

​Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
'Atom'<br> göreve başlıyor

'Atom'
göreve başlıyor

​4 kilometre etkili menzile sahip.
Tutuklandı

Tutuklandı

​Genç kıza saldırı anı kameralar tarafından görüntülenmişti.
Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alındı

Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Sıra dışı bir durum

Sıra dışı bir durum

​Van'da yürütülen bir kazı çalışmasında bulundu.

Geldikleri yere geri dönmeleri şart

Geldikleri yere geri dönmeleri şart

​Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı.
Taktik koşusu <br>altın getirdi

Taktik koşusu
altın getirdi

​Son düzlükte yaptığı atakla zaferi elde etti.
81 ilde <br>eş zamanlı uygulama

81 ilde
eş zamanlı uygulama

41 bin 270 personel katıldı, 11 bin ev kontrol edildi.
Bugün <br>trafiğe açılıyor

Bugün
trafiğe açılıyor

Bakan, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriyeli misafire<br>bakış değişmedi

Suriyeli misafire
bakış değişmedi

​​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Federasyon anayasası!

Federasyon anayasası!

​CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı FETÖ ve PKK için kolları sıvadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.