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Ekonomi Akıllı sulama ile verim 26 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Akıllı sulama ile verim %26 arttı

Akıllı sulama ile verim %26 arttı

Tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş alanlar yeniden tarıma kazandırılıyor. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi (SAY) meyvelerini vermeye başladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Programlı sulamanın yapıldığı arazilerde yüzde 26 verim artışı sağlandı. Proje kapsamında bölge çiftçilerine programlı sulama konusunda eğitimler verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda örnek arazilerde programlı sulama ile yüzde 25.8 su, yüzde 26.6 enerji tasarrufu sağlandı.

81 İL'E YAYGINLAŞACAK

Konya havzasında uygulanan pilot çalışma 81 ilde yaygınlaşacak. SAY projesi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

TOPLAM MALİYET 400 BİN DOLAR

İki yıl önce Konya kapalı havzasında başlatılan pilot çalışma kapsamında 11 elma bahçesi, 15 şeker pancarı, 13 mısır tarlası kuruldu. Kurulan bu araziler aracılığı ile çiftçilere etkin sulama sistemi uygulaması gösterildi. Bu kapsamda elma bahçelerine toprak altı sulama, mısır ve şeker pancarı tarlalarında ise damla sulama sistemleri kuruldu. Sistemlerin toplam maliyeti 400 bin doları buldu.

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