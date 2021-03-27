Ekonomi Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
SAVUNMA SANAYİ

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipinin (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bayraktar Akıncı TİHA üçüncü prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
OYNAT 01:18
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı' açıklamasında bulundu. İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, 'Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun' ifadelerine de yer verdi.

AKINCI Taarruzi İHA'nın teknik özellikleri şu şekilde:

Havada Kalış: 24 Saat

İrtifa: 40.000 Feet

Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton

Kanat Açıklığı: 20 mt

Motor: 2×900 Hp Turboprop

Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A

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