Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Bayraktar Akıncı TİHA üçüncü prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
İlk uçuşunu başarıyla tamamladı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.
İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.
AKINCI Taarruzi İHA'nın teknik özellikleri şu şekilde:
Havada Kalış: 24 Saat
İrtifa: 40.000 Feet
Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)
Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton
Kanat Açıklığı: 20 mt
Motor: 2×900 Hp Turboprop
Radar: Milli AESA (Hava/SAR)
Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu
Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A